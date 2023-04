Yaiza Martín llegó a la fama gracias a su participación en Supervivientes, programa donde un grupo de concursantes son abandonados en una región aislada. Sin embargo, fue expulsada de este reality. A continuación, te contamos quién es y todos los detalles.

¿Por qué Yaiza Martín fue expulsada de Supervivientes?

Yaiza fue expulsada de manera disciplinaria por la organización de Supervivientes 2023. ¿La razón? Por los insultos y la actitud que estuvo teniendo en los últimos enfrentamientos en Honduras

Todo sobre Yaiza Martín

En su vida personal, antes de dar el salto a la fama, tuvo varias profesiones: como azafata, en trabajos contables, como camionera y militar, entre otros.

De igual manera, su oficio predilecto, según se pudo investigar, es el de entrenadora de fútbol, ya que ha sido invitada a varios programa de televisión como Popular TV Melilla.

Según contó en el programa 'Gente Maravillosa', a los 16 años sufrió un accidente que la dejó durante cinco años sin poder caminar, por lo que allí acabo con su sueño de ser futbolista profesional.

Su relación con Ginés Corregüela

En la entrevista que le realizaron en el programa mencionado anteriormente, se refirió a su sitaución con Ginés Corregüela.

“Comencé con él cuando ya estaba en proceso de separación (de Isabel Hurtado). No iniciamos nada hasta que no hubo una sentencia. Los papeles están ahí. Están divorciados. Yo no hubiese comenzado una relación ni con él ni con nadie en el banquillo”.