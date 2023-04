La sopa de letras en esta ocasión consiste en descubrir la palabra ELECTRICIDAD en tan solo 50 segundos. ¿Serás uno de los pocos que logra superarlo?

Para hacerlo un poco menos imposible, te daremos una pequeña pista. La palabra también puede estar al revés.

Descubre la palabra ELECTRICIDAD en únicamente 50 segundos

En este recuadro podrás encontrar la palabra ELECTRICIDAD, que deberás descubrirla en tan solo 50 segundos. ¿Podrás superar el reto?

La solución para esta sopa de letras

Si no lograste superar el desafío, no te preocupes, te dejaremos la respuesta para que no te quedes con la duda.

¿Cómo jugar en esta sopa de letras?

La palabra oculta se puede descubrir en 50 segundos. Para ganar, hay que prestar mucha atención y concentración para encontrar la palabra ELECTRICIDAD.