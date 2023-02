Este domingo 5 de febrero del 2023 se estrenará el cuarto capítulo de la exitosa serie The Last Of Us y en esta ocasión te invitamos a conocer todos los detalles para que no te pierdas el esperado episodio.

The Last Of Us 1x04: A qué hora sale y por donde ver en VIVO HOY

No deben quedar ningún tipo de dudas de que The Last Of Us es uno de los grandes éxitos de este 2023. De esta manera, la serie producida por HBO e inspirada en el reconocido videojuego sacará a la luz HOY, domingo 5 de febrero, su cuarto capítulo el cual no deberás pedertelo por nada en el mundo.

En base a esto mencionado, te invitamos a dar un paseo por todo lo que necesitas saber para lo que será esta cuarta parte del show donde se seguirá la increíble historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en su intento de sobrevivir.

Fecha, horario del estreno de “The Last of Us” (1x04)

El cuarto episodio de The Last Of Us será trasmitido HOY, domingo 5 de febrero del 2023, a través de la plataforma de HBO MAX y el mismo podrá ser sintonizado a en los siguientes horarios en los diferentes países:

20 Horas México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras 22 Horas Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana 23 Horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

03: 00 Horas España

¿Dónde ver “The Last of Us” (1x04)?

Como se citó anteriormente, el nuevo capítulo de la serie podrá ser visto en la plataforma de HBO Max como asi también en la transmisión en VIVO de la cadena de televisión estadounidense mencionada.

The Last of Us': Tráiler del capítulo 1x04