Se confirmó la fecha de lanzamiento de The Last of Us, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Aquí te revelamos todos los detalles.

The Last of Us: cuándo se estrena la serie en HBO Max

The Last of Us, uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años, tendrá su propia serie en HBO Max. La misma está en proceso bajo la atenta mirada de Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, la compañía que creó la historia. El director es Craig Mazin, reconocido internacionalmente por su trabajo en Chernobyl.

Casey Bloys, jefe de HBO y HBO Max, le contó a The Hollywood Reporter que la serie está "más cerca de principios de 2023". La misma, al igual que el videojuego, seguirá la historia de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico por un "brote zombi". Ambos tienen el objetivo de conseguir la cura para salvar a la humanidad.

La historia estará protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Juego de Tronos). Además, está confirmado que aparecerán los actores Nick Offerman, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Storm Reid, Troy Baker, Ashley Johnson y Anna Torv.

+The Last of Us Remasterizado | Tráiler (PS4)

¿Cuándo se estrena la serie The Last of Us?

¿Cuántos capítulos tendrá la primera temporada?

La primera temporada de The Last of Us contará con 10 episodios.