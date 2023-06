Nuevamente, desde Bolavip te traemos un nuevo reto viral para que pongas a prueba tu rapidez mental. ¿Crees que puedes ser parte del 5% más veloz en este juego? Entonces te proponemos descubrir la palabra FÚTBOL dentro de la sopa de letras.

El 95% no pudo lograrlo en el tiempo estipulado de 5 segundos, que es la duración que te damos para que pruebes qué tal está tu mente. Sin más preámbulos y con cronómetro en mano, te invitamos a comenzar con este nuevo reto. ¡Adelante!

+Descubre la palabra FÚTBOL en 5 segundos

Tienes 5 segundos para encontrar la palabra FÚTBOL dentro de la sopa de letras. Descubre si eres parte del 5% más rápido en este juego o del 95% al que no le alcanza el tiempo para encontrar la palabra pedida. Recuerda que puede estar tanto horizontal, vertical, diagonal, al derecho o al revés.

+Dónde está la palabra FÚTBOL: solución

Si llegaste hasta aquí, será porque quieres comprobar que eres parte del ínfimo 5% de los más rápidos o porque simplemente no encontraste la palabra en el tiempo indicado. De cualquier modo te felicitamos, lo que más importa es ser perseverante. Si no lo lograste, no es motivo de frustración, ya que tenemos muchos más desafíos para que tengas revancha de este, al igual que en el fútbol.

+Qué son y para qué sirven los retos virales

En Bolavip como siempre buscamos entretenerte y que desafíes a tu mente con estos retos virales de internet. En este caso, te propusimos encontrar la palabra FÚTBOL en medio de uno sopa de letras. Así como este te traemos diariamente distintas variantes de juegos para que puedas poner a prueba tus capacidades y tu rapidez.