Marcelo Bielsa marcó uno de los capítulos más gloriosos del Leeds United. El ‘Loco’ llevó al cuadro inglés a la Premier League tras 16 años. Campaña que tuvo entre sus pilares a Kalvin Phillips.

El centrocampista nacido en Leeds fue clave y rápidamente los mejores equipos de Europa se fijaron en él. Pero finalmente Pep Guardiola logró concretar su fichaje al Manchester City por 50 millones de euros. Sin embargo, su llegada a los ‘ciudadanos’ estuvo marcada por más de una complicación.

Es que Phillips no logró acoplarse de inmediato al sistema del ex Barcelona. Pese a ser seleccionado en Inglaterra y de las grandes promesas británicas, no encajaba en el engranaje de Guardiola.

En su temporada de debut solo fue titular en cuatro partidos y luego fue borrado por una lesión en su hombro. Incomodidad que afectó a Kalvin incluso cuando participaba desde el banco de suplentes ya que sentía que no aportaba realmente al equipo. “Llegué a mi casa y me puse a llorar de frustración (…) Era una basura”, confesó el jugador tras haber jugado 30 minutos en el triunfo del City sobre Leicester.

Pero Phillips decidió buscar ayuda y llamó a Marcelo Bielsa, quien había sido su mentor en el Leeds United. “Le mandé un mensaje y me contestó a las cinco horas. Luego su traductor me llamó y tuvimos la llamada. Fue bueno tener esa conversación. Me dijo que tengo la capacidad, solo se trata de confianza y ser positivo. Eso me sirvió para ver las recompensas de la vida. Llegar al final de la temporada con el triplete, fue algo bueno”, confesó el jugador en el documental de Prime Video, ‘Kalvin Phillips: The Road to City’.

Por lo que ahora el futbolista de 27 años descarta una posible salida del Manchester City y se mentaliza seguir conquistando títulos pero ahora con un papel de protagonista. “Mi intención es quedarme aquí. Acabamos de ganar el Triplete, así que no hay razón para que me vaya. Espero disfrutar mucho más esta temporada“, sentenció.