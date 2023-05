Sevilla jugará la final de la Europa League por séptima vez en su historia, luego de ganarle el partido de vuelta a Juventus. Roma lo espera en la definición del próximo 31 de mayo donde ya tiene una ausencia confirmada. Marcos Acuña fue expulsado ante La Vecchia Signora y no podrá estar en Budapest. Una baja sensible para el equipo de José Luis Mendilibar.

Acuña cambió la imagen que dejó en la primera parte de la temporada, donde su rendimiento no fue el mejor y le hizo perder terreno en la consideración de Julen Lopetegui, en un principio. Sin embargo, después del Mundial de Qatar 2022, donde salió campeón con la Selección Argentina, fue otra versión del Huevo.

Ya afianzado como titular en el lateral izquierdo, reveló en una entrevista con Relevo que el bajón de inicio de temporada se debió a una lesión en el pubis, que tardó más tiempo del que debería en recuperarse. Al final, logró sobreponerse y fueron claves los cuidados que tomó para lograr una efectiva rehabilitación.

Dejar de tomar mate, el remedio que ayudó al Huevo Acuña

Entre los cuidados para la recuperación de su lesión, el Huevo Acuña reconoció que su cambio de alimentación lo ayudó de gran manera. “El cambio de dieta fue fundamental para mi lesión en el pubis. Eso, junto al tratamiento con los fisioterapeutas, me ayudó a curarme“, contó. Al momento de dar detalles, reveló qué fue lo que dejó: “Me quitaron el mate por un tiempo hasta que me curé“.

Dejar de tomar mate fue clave para que Acuña pueda recuperarse de su lesión en el pubis. También confesó que dejó las “carnes rojas y todos aquellos alimentos que te producen inflamación“. Ya recuperado de esta dolencia, el Huevo aseguró que toma “un poco a veces“.

Marcos Acuña llegó a Sevilla en el mercado de verano de 2020 a cambio de 11.2 millones de euros. En la presente temporada, sin contar el Mundial de Qatar con Argentina, lleva un total de 42 partidos jugados con tres goles y cuatro asistencias hechas.