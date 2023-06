Impacto generó en redes sociales la aparición de Paul Scholes. El histórico volante del Manchester United fue visto con muletas y con evidentes muestras de dolor en sus piernas.

Lesión que se provocó luego de disputar el partido a beneficencia por UNICEF en el estadio Old Trafford. Encuentro en el que tuvo una inesperada jugada con un ex compañero y que provocó su inesperada salida del campo de juego.

Según detalló The Sun, el encuentro se realizó al día siguiente de la final de la Champions League. El volante tuvo un choque con el portugués Nani y esto finalmente lo terminó sacando del partido al minuto 57. Para peor, anotó un golazo pero su equipo repleto de leyendas de Inglaterra perdió 4-2 ante las estrellas del mundo.

Aunque el resultado pasó a segundo plano por la lesión que sufrió en el encuentro organizado por Soccer Aid. Esto porque en redes sociales su hija Alicia viralizó la imagen de su padre con muletas y con ciertos parches en su rodilla derecha. Lo que de inmediato alertó de una condición grave.

Pese a esto, el ex futbolista recalcó que volverá a las canchas lo antes posible. Inclusive descartó que tenga que pasar por el quirófano. “La rodilla esta jodida pero no me importa. Nada me dará una mejor sensación que jugar frente a una casa llena en Old Trafford“, recalcó Scholes.