Los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados por Mano Menezes

La convocatoria de Mano Menezes sorprendió con algunos nombres entre los elegidos. Mira qué jugadores de los tres grandes del Perú estarán con 'La Bicolor'.

La Selección Peruana ya conoce los nombres elegidos para el partido amistoso ante Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. Mano Menezes sorprendió con algunos nombres en la lista de convocados, la cual confirmó presencia de varios jugadores de los grandes de Lima, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

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Con respecto a la última fecha FIFA de septiembre-octubre, Mano Menezes decidió prescindir de ciertos jugadores de Universitario y Alianza Lima. En tanto, hay novedades en Sporting Cristal. Tal como dijo en conferencia de prensa, el entrenador quiere probar futbolistas.

¿Quiénes son los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados a la Selección Peruana?

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Por lo tanto, en Universitario, hay menos presencia que en la última fecha FIFA, ya que pasó de cinco a solo tres convocados. En Alianza Lima, en tanto, pasó de tres a solo dos. Mientras que Sporting Cristal tuvo dos en la anterior y ahora tiene tres.

Hay ausencias importantes en estos tres equipos: por el lado de los ‘Cremas’, no aparecen nombres como Álex Valera o Jairo Concha, quienes han visto minutos en el ciclo del entrenador brasileño. En los ‘Íntimos’, Renzo Garcés es baja debido a su lesión en la nariz, sufrida ante Cienciano. Y en los ‘Celestes’, Miguel Araujo tampoco fue convocado por problemas físicos.

Álex Valera, delantero de la Selección Peruana (Getty Images).

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Así, estos son los convocados de los tres grandes de Lima:

UNIVERSITARIO

Diego Romero

Andy Polo

Gianluca Lapadula

ALIANZA LIMA

Marco Huamán

Jairo Vélez

SPORTING CRISTAL

Yoshimar Yotún

Luis Iberico

Maxloren Castro

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¿Qué otros jugadores de Liga 1 fueron convocados?

En total, contando los futbolistas de los tres clubes mencionados, hay 16 convocados con presente en la Liga 1 de Perú. Los otros elegidos por Mano Menezes en el fútbol local son:

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

(Comerciantes Unidos) Matías Lazo (FBC Melgar)

(FBC Melgar) Matías Zegarra (FBC Melgar)

(FBC Melgar) Erinson Ramírez (Juan Pablo II College)

(Juan Pablo II College) Oslimg Mora (Sport Boys)

(Sport Boys) Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

(Comerciantes Unidos) Jhonny Vidales (FBC Melgar)

(FBC Melgar) Piero Magallanes (Sport Huancayo)

¿Qué jugadores del exterior fueron convocados?

Por otra parte, hay 10 futbolistas que tienen presente en el fútbol del exterior. De todas maneras, hay ausencias como André Carrillo (Corinthians), Felipe Chávez (FC Magdeburg) o Renato Tapia (Al Wasl), nombres que podrían ser considerados para 2027. Los jugadores del exterior que estarán ante Bolivia son:

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Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL)

(Deportivo Cali/COL) Alfonso Barco (Rijeka/CRO)

(Rijeka/CRO) Erick Noriega (Gremio/BRA)

(Gremio/BRA) Fabio Grüber (FSV Mainz 05/ALE)

(FSV Mainz 05/ALE) Marcos López (FC Copenhague/DIN)

(FC Copenhague/DIN) Francesco Andrealli (Como 1907)

(Como 1907) Jesús Pretell (LDU Quito/ECU)

(LDU Quito/ECU) Wilder Cartagena (Orlando City SC/USA)

(Orlando City SC/USA) Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva/ISR)

(Hapoel Beer Sheva/ISR) Bassco Soyer (Gil Vicente/POR)

DATOS CLAVE