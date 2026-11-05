Los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados por Mano Menezes

La Selección Peruana ya conoce los nombres elegidos para el partido amistoso ante Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. Mano Menezes sorprendió con algunos nombres en la lista de convocados, la cual confirmó presencia de varios jugadores de los grandes de Lima, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.
Con respecto a la última fecha FIFA de septiembre-octubre, Mano Menezes decidió prescindir de ciertos jugadores de Universitario y Alianza Lima. En tanto, hay novedades en Sporting Cristal. Tal como dijo en conferencia de prensa, el entrenador quiere probar futbolistas.
¿Quiénes son los jugadores de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal convocados a la Selección Peruana?
Por lo tanto, en Universitario, hay menos presencia que en la última fecha FIFA, ya que pasó de cinco a solo tres convocados. En Alianza Lima, en tanto, pasó de tres a solo dos. Mientras que Sporting Cristal tuvo dos en la anterior y ahora tiene tres.
Hay ausencias importantes en estos tres equipos: por el lado de los ‘Cremas’, no aparecen nombres como Álex Valera o Jairo Concha, quienes han visto minutos en el ciclo del entrenador brasileño. En los ‘Íntimos’, Renzo Garcés es baja debido a su lesión en la nariz, sufrida ante Cienciano. Y en los ‘Celestes’, Miguel Araujo tampoco fue convocado por problemas físicos.
Álex Valera, delantero de la Selección Peruana (Getty Images).
Las ausencias importantes de los convocados por Mano Menezes en la Selección Peruana contra Bolivia
Así, estos son los convocados de los tres grandes de Lima:
UNIVERSITARIO
- Diego Romero
- Andy Polo
- Gianluca Lapadula
ALIANZA LIMA
- Marco Huamán
- Jairo Vélez
SPORTING CRISTAL
- Yoshimar Yotún
- Luis Iberico
- Maxloren Castro
¿Qué otros jugadores de Liga 1 fueron convocados?
En total, contando los futbolistas de los tres clubes mencionados, hay 16 convocados con presente en la Liga 1 de Perú. Los otros elegidos por Mano Menezes en el fútbol local son:
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Erinson Ramírez (Juan Pablo II College)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
¿Qué jugadores del exterior fueron convocados?
Por otra parte, hay 10 futbolistas que tienen presente en el fútbol del exterior. De todas maneras, hay ausencias como André Carrillo (Corinthians), Felipe Chávez (FC Magdeburg) o Renato Tapia (Al Wasl), nombres que podrían ser considerados para 2027. Los jugadores del exterior que estarán ante Bolivia son:
- Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL)
- Alfonso Barco (Rijeka/CRO)
- Erick Noriega (Gremio/BRA)
- Fabio Grüber (FSV Mainz 05/ALE)
- Marcos López (FC Copenhague/DIN)
- Francesco Andrealli (Como 1907)
- Jesús Pretell (LDU Quito/ECU)
- Wilder Cartagena (Orlando City SC/USA)
- Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva/ISR)
- Bassco Soyer (Gil Vicente/POR)
DATOS CLAVE
- Mano Menezes convocó a la Selección Peruana para jugar un amistoso contra Bolivia.
- Universitario y Cristal aportan tres jugadores cada uno; Alianza Lima aporta solo dos.
- 16 futbolistas de Liga 1 y 10 del exterior conforman esta lista oficial.