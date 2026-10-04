Pablo Guede tomó una decisión radical después del empate 1-1 en Matute: entre Alianza Lima y Melgar

El técnico de Alianza Lima tomó una decisión posterior, al último partido amistoso. Esto realizó Pablo Guede, tras el empate frente a Melgar.

El parón por la fecha FIFA sirvió para que el fútbol peruano tomara un necesario descanso, pero la actividad táctica dentro de Matute no se detuvo. Alianza Lima disputó un amistoso a puertas cerradas frente a FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva.

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El encuentro finalizó igualado 1-1 gracias a las anotaciones de Alan Cantero y Lautaro Guzmán. Tras este resultado, el director técnico del cuadro blanquiazul, Pablo Guede, sorprendió a todos al tomar una decisión inmediata para el grupo.

Alianza Lima y Melgar empataron en Matute. (Foto: X).

Confirmación de decisiones en Alianza Lima

La primicia sobre la resolución del entrenador fue informada de primera mano por el periodista deportivo Gerson Cuba a través de sus redes sociales. El reportero dio a conocer el panorama completo del plantel victoriano para los siguientes días.

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“Alianza Lima y Melgar igualaron 1 a 1 en Matute con goles de Cantero y Guzmán. El equipo queda libre y le pone fin a la pretemporada. Lunes vuelven y el sábado viajan a Cusco”, detalló el periodista sobre la postura asumida por el estratega.

El plan táctico y descanso de Pablo Guede

Con esta determinación, Pablo Guede optó por otorgar descanso total a sus futbolistas tras completar intensas jornadas de reacondicionamiento físico. La intención principal es liberar la carga muscular y permitir que los jugadores repongan energías antes de reanudar la competencia oficial.

El plantel de La Victoria tiene previsto retomar los entrenamientos al inicio de la semana para enfocarse de lleno en su siguiente desafío deportivo. La mirada del cuerpo técnico está puesta exclusivamente en el viaje hacia la altura del Cusco.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Cusco FC por Liga 1?

El compromiso entre Alianza Lima y Cusco FC, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya cuenta con horario y sede confirmados. El cotejo se disputará este domingo 11 de octubre de 2026 a las 18:30 (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Las acciones del partido serán transmitidas de manera oficial mediante la señal de L1 MAX para todo el país. Los íntimos irán en búsqueda de un triunfo decisivo en territorio cusqueño para mantenerse firmes en la pelea por el título nacional.

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