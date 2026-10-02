Cambio de día para Universitario vs. Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026: el motivo

La Liga de Fútbol Profesional Peruana explicó el motivo del cambio de fecha para el duelo entre 'La U' y el conjunto 'rosado'. El comunicado oficial.

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) informó de manera oficial los días y horarios para los partidos correspondientes a las fechas 14 y 15 del Torneo Clausura 2026. En dicha comunicación se confirmó el cambio de día para el partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys, que se debe disputar en el Estadio Monumental U Marathon.

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De acuerdo al comunicado oficial, el partido entre Universitario y Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Te Apuesto 2026, se disputará el miércoles 4 de noviembre. Anteriormente, estaba estipulado para jugarse una semana antes, es decir, el miércoles 28 de octubre.

Según la liga, el motivo del cambio se debe a un pedido de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a problemas en la organización de la seguridad para el partido. Ese 28 de octubre se realizará en Lima la Procesión del Señor de los Milagros. Por eso, se prefirió posponer una semana el duelo entre la ‘U’ y el ‘Boys’.

El resto de la jornada 14 del Torneo Clausura peruano se disputará entre los días martes 27 y jueves 29 de octubre, destacándose el clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Rímac. Por su parte, la fecha 15 se desarrollará entre el sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre.

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El comunicado oficial con el cambio de día para Universitario vs. Sport Boys

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) informa a la opinión pública lo siguiente:

La fecha 14 del Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2026 se disputará entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. Sin embargo, tras coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), se determinó que el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Boys, programado inicialmente para el miércoles 28 de octubre, no podrá llevarse a cabo ese día, debido a la realización de la Procesión del Señor de los Milagros.

Teniendo en cuenta que en dicha jornada hay dos partidos en Lima, y considerando las restricciones del calendario, el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sport Boys se desarrollará el miércoles 4 de noviembre.

La LFPP agradece la comprensión de los clubes, autoridades, medios de comunicación e hinchas.

Lima, 2 de octubre de 2026

El comunicado oficial que impide que se vendan estas tierras de alguna forma (LFPP).

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Así se jugará la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MARTES 27 DE OCTUBRE

Juan Pablo II College vs. Sport Huancayo | Complejo Deportivo Juan Pablo II | 15:00 horas

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

ADT vs. CD Moquegua | Estadio Unión Tarma | 11:00 horas

FC Cajamarca vs. UTC | Estadio Héroes de San Ramón | 13:15 horas

Alianza Atlético de Sullana vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Campeones del 36 | 15:30 horas

Cienciano vs. Atlético Grau | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 19:00 horas

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas | 13:00 horas

Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Estadio Alberto Gallardo | 15:30 horas

FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Estadio Monumental de la UNSA | 19:30 horas

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MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Universitario vs. Sport Boys | Estadio Monumental U Marathon | 20:30 horas

La programación de la fecha 14 del Clausura 2026 (LFPP).

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Alianza Atlético vs. Juan Pablo II College | Estadio Campeones del 36 | 15:30 horas

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DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

CD Moquegua vs. Los Chankas | Estadio 25 de Noviembre | 11:00 horas

Cusco FC vs. Sport Boys | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 13:15 horas

Atlético Grau vs. Universitario | IPD Mansiche | 15:30 horas

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

Sport Huancayo vs. FBC Melgar | IPD Huancayo | 11:00 horas

UTC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Héroes de San Ramón | 13:15 horas

Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | Estadio Alberto Gallardo | 15:30 horas

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado Gamarra en Cutervo | 15:00 horas

Alianza Lima vs. Cienciano | Estadio Alejandro Villanueva | 20:00 horas

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La programación de la fecha 15 del Clausura (LFPP).

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