El comentarista deportivo de 'Al Ángulo', Diego Rebagliati, dejó una editorial fuerte, pero sincera con respecto a la humillación de Alianza Lima vs. River Plate.

Diego Rebagliati enojado con Alianza Lima: "Es un papelón, no nos pueden meter ocho goles"

Las críticas constantes del medio informativo deportivo del Perú están a la orden del día. El tema de Alianza Lima y su reciente caída ante River Plate por 8-1 en Copa Libertadores como visitante dejó mucho dolor. Y quien se tomó el tiempo para dejar un análisis certero, donde se busca dar soluciones, es Diego Rebagliati.

El popular panelista de 'Movistar Deportes', 'RPP Noticias', y otros medios de comunicación. Reveló sus sensaciones después del partido entre el actual campeón nacional, y los dirigidos por Marcelo Gallardo. Utilizando toda su capacidad para intentar ser lo más resumido posible, dejando en claro que no puedes recibir una goleada como la de este miércoles.

"Cuando a Binacional River le metió ocho goles en el año 2020, yo dije acá que esa actuación de Binacional no representaba al fútbol peruano. Más allá de todas las diferencias, no te pueden meter ocho goles. Nosotros mañana vamos a jugar una ‘pichanga’ con otro equipo y no nos pueden meter ocho goles. Lo de hoy día de Alianza es un papelón".

"A mí no me parece justo con Melgar que digamos que los equipos peruanos somos un desastre internacional. Melgar compitió con Racing, uno de los mejores equipos en Argentina. Yo dirigente de Melgar digo: ‘¿Por qué a mí me meten en la misma bolsa que Alianza?".

"Si a mí no me han metido ocho’. Por qué hoy día sí psicoanalizamos al fútbol peruano y la otra vez que cayó Melgar analizamos jugadas puntuales. Cristal todos los partidos que perdió fue por un gol, lo de Cristal es un desastre, pero no le metieron ocho".

"Si ves que te están metiendo ocho, a un jugador que te mete seis goles no le puedes hacer cero faltas. Al segundo gol lo agarras a Julián Álvarez, te le acercas al oído y le dices: ‘¿Tú quieres jugar en el Manchester City? Bueno, anda a jugar a la otra esquina porque vuelves a pasar por acá y te voy a destrozar. Por acá no vuelves a pasar’".

"Y terminas con 25 faltas y tres tarjetas rojas, porque le pones un poco de hue... Y esto no es ‘cacha’, Alianza Lima hizo la misma cantidad de faltas que goles que recibieron, así no puedes jugar la Copa Libertadores". Puede estar exagerando en algún punto, según algunos hinchas, pero en ningún momento faltó el respeto. Y eso es valorable, para entender la magnitud de lo sucedido.