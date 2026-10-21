Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Alineaciones de Lille y Galatasaray por la Champions League: formaciones probables

Lille y Galatasaray se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lille vs. Galatasaray, Champions League
Lille vs. Galatasaray, Champions League

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Lille viene de caer 0-3 ante Arsenal y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Galatasaray viene de caer 1-4 ante Barcelona y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Lille y Galatasaray

Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Benjamin André, Ngalayel Mukau, Nabil Bentaleb, Dilane Bakwa, Olivier Giroud, Hákon Arnar Haraldsson. DT: Davide Ancelotti.

+ Seguinos en

Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Cakir, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Eren Elmali, Mario Lemina, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Baris Alper Yilmaz. DT: Okan Buruk.

La previa de Lille y Galatasaray: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 11:45 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Lille: vs. Bodo Glimt, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Galatasaray: vs. Stuttgart, martes 3 de noviembre
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones