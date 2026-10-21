Alineaciones de Lille y Galatasaray por la Champions League: formaciones probables

Lille recibe a Galatasaray este miércoles 21 de octubre desde las 11:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Lille viene de caer 0-3 ante Arsenal y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Galatasaray viene de caer 1-4 ante Barcelona y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Lille y Galatasaray
Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Benjamin André, Ngalayel Mukau, Nabil Bentaleb, Dilane Bakwa, Olivier Giroud, Hákon Arnar Haraldsson. DT: Davide Ancelotti.
Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Cakir, Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Eren Elmali, Mario Lemina, Aleksey Batrakov, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Baris Alper Yilmaz. DT: Okan Buruk.
La previa de Lille y Galatasaray: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 11:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Lille: vs. Bodo Glimt, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Galatasaray: vs. Stuttgart, martes 3 de noviembre