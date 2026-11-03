Bodo Glimt vs. Lille: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 4 de la Champions League

Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Aspmyra Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt necesita confirmar que la victoria ante el Dortmund no fue un espejismo, y el Lille llega como el único equipo sin puntos en esta edición de la Champions.

Publicidad

Los tres puntos son casi una obligación para los noruegos si quieren meterse en la pelea por los puestos de clasificación directa, mientras que para el Lille el partido es una urgencia: necesita sumar antes de que la fase de liga se le escape.

La actualidad de ambos equipos

El Bodo Glimt tuvo una fase de liga irregular hasta ahora: cayó goleado ante el Bayern, después dio el golpe con un triunfo ajustado sobre el Dortmund y en la última fecha se quedó corto en una visita a Napoli donde convirtió tres goles pero no le alcanzó. Esa mezcla de resultados lo tiene en la mitad baja de la tabla, con apenas 3 puntos, pero jugar en Bodo le suma un condimento extra ante cualquier rival.

El Lille, en cambio, no encuentra la manera de sumar: perdió los tres partidos que jugó, incluyendo una caída como local frente al Betis y otra ante el Galatasaray en la que al menos mostró algo de reacción con dos goles. El 0-3 ante el Arsenal fue el golpe más duro. Con cero unidades en la fase de liga, los franceses están obligados a reaccionar lejos de casa.

Publicidad

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 12:45 hs

Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 12:45 hs

Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 15:00 hs

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 12:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis