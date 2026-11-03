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Champions League

Alineaciones de Bodo Glimt y Lille por la Champions League: formaciones probables

Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Aspmyra Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bodo Glimt vs. Lille, Champions League
Bodo Glimt vs. Lille, Champions League

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt viene de caer 3-4 ante Napoli y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Lille viene de caer 2-4 ante Galatasaray y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Bodo Glimt y Lille

Bodo Glimt (4-4-2): Nikita Haikin, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Odin Lurås Bjortuft, Fredrik André Bjorkan, Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet, Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen. DT: Kjetil Knutsen.

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Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Maxima Adeagan Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Benjamin André, Hákon Arnar Haraldsson, Ngalayel Mukau, Dilane Bakwa, Soriba Diaoune, Osame Sahraoui. DT: Davide Ancelotti.

La previa de Bodo Glimt y Lille: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 3 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Aspmyra Stadion
  • Próximo partido de Bodo Glimt: vs. LASK, martes 24 de noviembre
  • Próximo partido de Lille: vs. Bayern, miércoles 25 de noviembre
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