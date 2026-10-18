Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 09:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta llega señalado como favorito pese a asomar más abajo en la tabla que su rival, algo que promete un partido parejo en Vigo. Ninguno de los dos pudo ganar en su última presentación y eso pesa en el ambiente de cada plantel.

Publicidad

Son equipos de mitad de tabla que necesitan sumar para no quedar lejos de los puestos europeos. Un triunfo acomoda a cualquiera de los dos antes de que la tabla empiece a tomar forma definitiva.

La actualidad de ambos equipos

El Celta acumula un andar irregular: viene de empatar sin goles como visitante ante Elche, aunque antes había dado una señal fuerte con un 5-0 en casa frente al Racing de Santander. Ese resultado contrasta con el 1-1 que había dejado ante el Málaga, y resume a un equipo que todavía no logra sostener continuidad en su local, el Balaidos, su fortín esta temporada.

Al Alavés lo golpeó la visita del Atlético de Madrid, que se lo llevó por 2-1 en condición de local para los vascos. Antes había mostrado solidez con un 0-0 ante el Athletic Bilbao, pero la caída frente al Valencia dejó en evidencia que le está costando ganar en su propia cancha. Llega con la necesidad de cortar una racha que lo tiene sin triunfos en sus últimas tres presentaciones.

Publicidad

El historial entre Celta y Alavés

El historial entre ambos muestra una ligera ventaja para el Celta, que ganó 16 de los 40 cruces frente a 13 del Alavés, con 11 empates en el medio. En materia de goles también se impone el equipo vigués, con 55 convertidos contra 44 del elenco vasco.

Los enfrentamientos recientes reflejan esa paridad: el último, en marzo pasado, terminó 3-4 a favor del Alavés en Vigo, mientras que en el cruce anterior el Celta se había impuesto como visitante por 1-0. No hay una tendencia clara en los últimos duelos, lo que anticipa un partido sin favorito evidente en la cancha más allá de lo que digan los papeles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Celta vs. Alavés 3-4 Primera División 22/11/2025 Alavés vs. Celta 0-1 Primera División 27/01/2025 Alavés vs. Celta 1-1 Primera División 16/08/2024 Celta vs. Alavés 2-1 Primera División 27/04/2024 Alavés vs. Celta 3-0 Primera División 28/09/2023 Celta vs. Alavés 1-1 Primera División 07/05/2022 Celta vs. Alavés 4-0 Primera División 27/11/2021 Alavés vs. Celta 1-2 Primera División 04/04/2021 Alavés vs. Celta 1-3 Primera División 20/12/2020 Celta vs. Alavés 2-0 Primera División

Publicidad

Horario del partido

Perú: 09:15 hs

Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 11:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis