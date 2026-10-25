Las alineaciones confirmadas para FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026/27: formaciones, cambios y bajas

El clásico mundial de Barcelona vs. Real Madrid, tendrá cita hoy. Entérate cómo estarán formando oficialmente, los clubes por LaLiga 2026/27.

El choque entre FC Barcelona y Real Madrid paraliza al mundo del fútbol este domingo 25 de octubre de 2026. El Spotify Camp Nou acoge la Jornada 10 de LaLiga EA Sports en un duelo crucial por la cima del campeonato español. Ambos técnicos presentan sus mejores piezas disponibles en busca de una victoria trascendental.

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FC Barcelona: El esquema táctico de Hansi Flick

El entrenador alemán mantiene su habitual propuesta ofensiva bajo un sistema 4-2-3-1. Joan García se ubica bajo los tres palos tras afianzarse en el arco blaugrana. La línea defensiva queda conformada por Xavi Espart y João Cancelo en las bandas, acompañados por Pau Cubarsí y Gerard Martín en la zaga central.

FC Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan hoy por LaLiga con sus máximas estrellas. (Foto: X).

En la zona de creación, Rodrigo y Pedri asumen las labores de contención y distribución del balón. Metros más adelante, la línea de mediapuntas cuenta con Lamine Yamal, Fermín López y Anthony Gordon, dejando a Raphinha como la principal referencia de ataque.

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XI Confirmado del FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Banquillo de suplentes: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Alejandro Balde, Gavi, Robert Lewandowski, Marc Casadó y Marc Bernal.

Real Madrid: La alineación elegida por José Mourinho

El conjunto merengue salta al terreno de juego con un bloque sólido dibujado en un 4-2-3-1. Thibaut Courtois lidera el equipo desde la portería. La zaga madridista integra a Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella.

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El doble pivote del mediocampo está compuesto por Aurélien Tchouaméni y Arda Güler, encargados de equilibrar la transición defensiva y la salida limpia. En la zona de ataque, Jude Bellingham se posiciona como conector por el centro, secundado por Federico Valverde y Yan Diomande por los extremos, con Kylian Mbappé comandando la delantera.

XI Confirmado del Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Federico Valverde, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé.

Banquillo de suplentes: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch.

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Bajas destacadas, la sanción a Vinícius Jr. y cambios en los onces

Las ausencias medulares condicionaron los planteamientos tácticos de ambos bandos para este encuentro. La ausencia más relevante en el bando madridista es la de Vinícius Júnior, quien no está disponible por sanción tras ser suspendido por cuatro partidos en LaLiga. El Comité de Disciplina de la RFEF sancionó al extremo brasileño tras su expulsión ante el Villarreal (dos partidos por la falta cometida y dos partidos por protestas al árbitro). Su lugar en la convocatoria y el esquema ofensivo lo ocupa Yan Diomande.

Por su parte, la carga de minutos de las últimas semanas llevó al cuerpo técnico de José Mourinho a preservar en el banquillo a futbolistas como Antonio Rüdiger y Eduardo Camavinga para la segunda mitad. En el club catalán, la baja confirmada de Dani Olmo por lesión obligó a ajustar el circuito de pase en el medio, sumándose a las ausencias de Jules Koundé y Éric García.

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Datos clave del partido Información Encuentro FC Barcelona vs. Real Madrid Competición LaLiga EA Sports 2026/27 (Jornada 10) Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona Horario 15:00 (Hora local de Perú / GMT-5) Principal baja sancionada Vinícius Júnior (Real Madrid – 4 partidos de suspensión)

DATOS CLAVE