Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga: hora, canales de TV y streaming online

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan por primera vez en la temporada 2026/27. En el marco de la fecha 10 de LaLiga, el Spotify Camp Nou albergará el gran clásico del fútbol español que paralizará al planeta entero por la relevancia que siempre generan estos equipos. En la siguiente nota conoce los horarios programados y los canales oficiales de transmisión.
En cuanto a los antecedentes más recientes y a cómo llegan los equipos, FC Barcelona es líder del campeonato con 27 puntos. En sus últimos encuentros supo vencer 5-2 a Real Betis en condición de visita, 3-0 a Getafe y 3-1 contra Sevilla. Es así que los liderados técnicamente por Hansi Flick vienen con puntaje perfecto y un gran nivel colectivo e individual.
Real Madrid ha sufrido algunos altibajos durante las últimas semanas. Los dirigidos por José Mourinho tienen 21 puntos en LaLiga luego de derrotar 4-1 a Sevilla, vencer 1-0 a Villarreal jugando en el Estadio Santiago Bernabéu y perder 2-1 ante Atlético de Madrid en el derbi disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Dicho esto, ahora necesitan el triunfo a como de lugar.
¿A qué se hora se juega FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?
- España | Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus
- Estados Unidos | ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
- México | SKY Sports y SKY Plus
- Costa Rica | SKY Sports y SKY Plus
- El Salvador | SKY Sports y SKY Plus
- Nicaragua | SKY Sports y SKY Plus
- Guatemala | SKY Sports y SKY Plus
- Honduras | SKY Sports y SKY Plus
- Perú | DSports y DGO
- Colombia | DSports y DGO
- Ecuador | DSports y DGO
- Canadá (Toronto y Montreal) | fuboTV
- Cuba | Tele Rebelde
- Panamá | SKY Sports y SKY Plus
- Puerto Rico | ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
- República Dominicana | SKY Sports y SKY Plus
- Venezuela | DSports y DGO
- Bolivia | DSports y DGO
- Chile | DSports y DGO
- Paraguay | DSports y DGO
- Uruguay | DSports y DGO
- Argentina | DSports y DGO
- Brasil | ESPN y Disney+ Premium
- Reino Unido | TNT Sports 1, discovery+ y Discovery+ App
- Alemania | DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
- Francia | L’Équipe Live Foot
- Italia | DAZN Italia, Italia 1 e Infinity+
Posibles alineaciones de FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga
FC Barcelona | Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodrigo Hernández, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.
Real Madrid | Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Federico Valverde, Yan Diomande y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.
DATOS CLAVES
- FC Barcelona lidera LaLiga con 27 puntos para enfrentar a Real Madrid.
- Real Madrid suma 21 puntos en el torneo dirigidos por José Mourinho.
- FC Barcelona vs. Real Madrid se jugará a las 22:00 horas de España.