Por qué no juega Kylian Mbappé en Italia vs. Francia por la UEFA Nations League

Se disputa uno de los partidos más resonantes de la jornada europea. En el marco de la fecha 5 del Grupo A de la UEFA Nations League, Italia enfrenta a Francia en el Estadio San Siro y existen novedades muy importantes en los equipos titulares. Claramente, la ausencia de Kylian Mbappé es uno de las más sonadas y a continuación descubre qué fue lo que verdaderamente ocurre.
Si bien está convocado y ha venido entrenando junto al grupo de compañeros de Francia, durante las últimas horas se pudo confirmar que Kylian Mbappé no tendrá actividad ante Italia. En la conferencia de prensa brindada por Zinedine Zidane en la previa del encuentro, se pudo conocer que el astro galo sostiene dolencias físicas y esperan tenerlo apto para la siguiente jornada.
“Tiene una pequeña molestia. Espero que pueda estar el domingo frente a Turquía“; reveló el estratega de Francia en charla con los medios deportivos el miércoles 11 de noviembre. Ahora, desde el reconocido diario ‘L’Equipe‘ detallaron que no es muy segura la recuperación de Kylian Mbappé para el duelo del fin de semana ya que presenta una importante molestia en los isquiotibiales.
Le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane a annoncé le forfait de Kylian Mbappé pour le rencontre face à l’Italie jeudi soir (20h45) pic.twitter.com/RGrrvk20aJ— L'Équipe (@lequipe) November 11, 2026
Alineaciones confirmadas de Italia vs. Francia por la UEFA Nations League
Italia | Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Sandro Tonali, Davide Frattesi, Nicolò Barella; Sebastiano Esposito, Nicolò Cambiaghi y Francesco Pio Esposito. DT: Roberto Mancini.
Francia | Mike Maignan; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert; Lucas Da Cunha, Rayan Cherki, Adrien Rabiot; Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué. DT: Zinedine Zidane.
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¿A qué hora juegan Italia vs. Francia por la UEFA Nations League?
- 12:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:45 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 16:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 20:45 | España
¿Dónde ver Italia vs. Francia por la UEFA Nations League?
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela | ESPN y Disney+ Premium
- Brasil | ESPN y Disney+ Premium
- México | Sky Sports, Sky+ e izzi
- España | DAZN Spain
- Estados Unidos | FOX Sports 1, fuboTV, ViX y FOX One
DATOS CLAVES
- Kylian Mbappé no jugará ante Italia por presentar una molestia en los isquiotibiales.
- Italia y Francia juegan por la Nations League en el Estadio San Siro.
- Zinedine Zidane espera recuperar al atacante para el duelo del domingo ante Turquía.