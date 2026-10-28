La crisis millonaria en LaLiga que provocó el conflicto entre Kylian Mbappé, China y Real Madrid

Un comentario de Kylian Mbappé desató un escándalo en China. No solo afecta al Real Madrid. Varios clubes y hasta la propia liga española podrían perder millones.

El escándalo que provocó Kylian Mbappé en China ha dejado serias consecuencias para toda LaLiga y sus clubes. Pese a las disculpas del jugador, del Real Madrid y hasta de Javier Tebas, presidente de la liga española, en el país asiático van a fondo y han decidido romper contratos publicitarios con el jugador, pero también un apagón a todo el torneo español.

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Kylian Mbappé reaccionó a un meme donde calificó al expresidente chino, Mao Zedong, como un “dictador chino”. Durante las últimas horas, el francés manifestó unas disculpas públicas en redes sociales. Real Madrid se sumó a la causa con su propio pedido de disculpas. En tanto, Javier Tebas, a través de LaLiga, se disculpó incluso antes que el propio jugador.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 : « Mon meme préféré sur ma personne ? ?



Celui où ils mettent mon visage sur un dictateur chinois (Mao Zedong). 🇨🇳



Ça me fait vraiment rire, je l’utilise tout le temps avec mes amis. » 😭😭



(@Thebridge_show) pic.twitter.com/7m3TOH3duC — BeFootball (@_BeFootball) October 26, 2026

Sin embargo, las disculpas no alcanzan. China va con todo por un apagón contra LaLiga, pese a que el conflicto involucra directamente a un jugador, la figura del Real Madrid. Para el torneo español, es una mala noticia en términos económicos, ya que el país asiático es uno de sus mercados estratégicos.

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Las pérdidas millonarias para LaLiga por el escándalo Mbappé-China

Para LaLiga, el mercado asiático representa ingresos millonarios. Tal como informó el diario AS, solo con la venta de los derechos audiovisuales, es decir, que los partidos del torneo español se vean en territorio chino, se ingresa cerca de 50 millones de euros anuales.

A esto hay que sumarle acuerdos por patrocinios y formación, donde hay clubes que tienen directamente vínculos con la federación china. En tal caso, según el citado medio, las pérdidas millonarias podrían rondar los 100 millones de euros por año para LaLiga.

Por supuesto, los clubes también tendrán sus pérdidas debido a este apagón chino. Real Madrid y Barcelona son los equipos que más presencia tienen en el gigante de Asia. Pero no son los únicos, hay que mencionar algunos casos más graves como Betis, que tiene a Gree (fabricante de aparatos de climatación) como patrocinador, o el Espanyol que tiene a MaxHub como proveedor oficial.

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Por lo cual, estos clubes pueden verse perjudicados si es que dichas empresas deciden sacar sus auspicios, lo que serán pérdidas de dinero para ellos, sumado a lo que pasa directamente con LaLiga.

El antecedente que hace temer a LaLiga

Cuando China se propone algún tipo de bloqueo o apagón, como sucedería con LaLiga, es así tal cual. El antecedente que ha mencionado el citado medio es lo sucedido con la NBA en 2019 cuando le hizo un boicot, por el que dicho torneo se dejó de emitir por alrededor de dos años y medio.

Todo se dio luego de que Daryl Morey, ejecutivo de los Houston Rockets, apoyó las protestas en Hong Kong. Como consecuencia, Asociación China de Baloncesto (CBA), primero, anunció la suspensión de su acuerdo de cooperación con la franquicia texana. A ello, le siguió el apagón a los partidos de la NBA.

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Se tardó dos años en solucionarse el conflicto, puesto que hubo un trabajo gradual y tras bambalinas entre la NBA y China. Por ejemplo, el apoyo de la liga a los problemas que tuvo el país con la pandemia del Coronavirus, sobre todo con ayuda humanitaria y suministros médicos. La relación, a día de hoy, ha mejorado y se ha vuelto a reactivar las actividades comerciales entre ambos, así como la inversión económica.

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