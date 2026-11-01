¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones para Racing vs. Real Madrid por LaLiga

Conoce a detalle las alineaciones titulares que presentarán Racing y Real Madrid en el encuentro de hoy válido por la fecha 11 de LaLiga.

En el marco de la fecha 11 de LaLiga, Racing recibe hoy a Real Madrid en la ciudad de Santander. El Estadio El Sardinero albergará uno de los encuentros más atractivos de la jornada ya que muchas de las expectativas están puestas en lo que hagan los merengues para seguir firmes en puestos de vanguardia, mientras que los verdiblancos necesitan recuperar terreno en las colocaciones.

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No será un encuentro sencillo para ninguno, así que las alineaciones titulares de ambos equipos mostrarán lo mejor de cada plantilla. Si bien tanto Racing como Real Madrid vienen de ganar en la jornada anterior de LaLiga y cualquiera podría decir que el escenario es propicio para seguir por dicho rumbo, en la previa es claramente la visita quien parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

Las alineaciones titulares de Racing vs. Real Madrid por LaLiga

Racing | Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Christian Belocian, Aarón Martín; Iván Martín, Matteo Prati, Andrés Martín, Íñigo Vicente, Sergio Canales y Yassir Zabiri. DT: José Alberto López.

Real Madrid | Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomandé y Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

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Horarios de Racing vs. Real Madrid por LaLiga

08:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

09:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

10:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

11:15 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

12:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

16:15 | España

Canales de Racing vs. Real Madrid por LaLiga

Sudamérica | DSports y DGO

Brasil | CazéTV

España | DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar y Movistar+

México | Sky Sports e izzi

Estados Unidos | ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV

DATOS CLAVES

Racing y Real Madrid juegan por LaLiga en el Estadio El Sardinero .

juegan por en el . Kylian Mbappé arranca de titular en el equipo dirigido por José Mourinho .

arranca de titular en el equipo dirigido por . El partido será transmitido a las 10:15 (Perú) a través de DSports.