Kylian Mbappé está como protagonista, dentro de un problema a nivel internacional. China reaccionó a las disculpas, del crack de Real Madrid.

El conflicto diplomático y deportivo entre China, Kylian Mbappé y el Real Madrid ha alcanzado una gravedad sin precedentes. La polémica estalló tras la interacción del delantero francés con un meme sobre Mao Zedong, provocando una respuesta inmediata de Pekín.

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Las disculpas ofrecidas por el jugador, el Real Madrid y LaLiga no han logrado frenar la indignación en el país asiático. La televisión estatal ha vetado los contenidos del club y de la competición española de manera tajante.

Kylian Mbappé el protagonista de la disputa internacional. (Foto: X).

La contundente postura de la televisión estatal china

El Grupo de Medios de China (CMG), entidad pública que gestiona la radiotelevisión estatal, emitió un duro comunicado oficial publicado por el diario Mundo Deportivo. En el escrito se desestiman por completo los gestos de arrepentimiento de la entidad blanca y del futbolista.

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El comunicado de la institución mediática china señala lo siguiente: “Sus palabras trascienden la libertad de expresión y ofendieron al pueblo chino. Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china. Al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario.”

Rechazo a las disculpas e impacto comercial

Pekín rechazó el argumento defensivo presentado por LaLiga y el club madrileño, los cuales sostenían que el mensaje de Mbappé se realizó “a título personal” y “sin intención de ofender”. Las autoridades chinas remarcaron que el impacto del gesto sobrepasa cualquier justificación individual.

Como consecuencia inmediata, la cadena pública CCTV canceló las transmisiones de los partidos de LaLiga en su territorio. Asimismo, diversas marcas comerciales chinas han iniciado la rescisión de sus contratos publicitarios con el astro francés.

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El despliegue diplomático no logra frenar el veto

Kylian Mbappé difundió un mensaje en varios idiomas para lamentar la controversia causada, mientras que la directiva del Real Madrid expresó su respeto absoluto por la historia y cultura chinas. Incluso Javier Tebas, presidente de LaLiga, sostuvo reuniones con representantes diplomáticos del país asiático para apaciguar la crisis.

Sin embargo, las gestiones institucionales no han bastado para reconducir la situación hasta el momento. La firme posición de China deja en un escenario de incertidumbre la presencia comercial del Real Madrid y de LaLiga en el mercado asiático.

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