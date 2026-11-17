Atlético Nacional y Once Caldas están igualados en la serie de semifinales por la Copa Colombia. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles.

Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentan este martes 17 de noviembre desde las 6:30 P.M. (hora de Colombia y Perú) por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026. El Estadio Atanasio Girardot es el escenario de esta serie, que está igualada 1-1 por el resultado del duelo de ida.

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Se define el primer finalista de la edición 2026 de la Copa Colombia. El ‘Verdolaga’ rescató un empate en Manizales gracias al gol de James Rodríguez al minuto 82 de su duelo el pasado martes 10 de noviembre en la ida. Ahora, cuenta con la ventaja de la localía para la vuelta.

¡GOLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ QUE ANOTA SU PRIMER GOL CON @nacionaloficial! El volante del 'Verdolaga' pone el 1-1 ante Once Caldas en #LACOPAxWIN ⚽🟢🏆 pic.twitter.com/dM3IhtE0gU — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

El conjunto ‘albo’ no pudo resistir el gol de Pipe Gómez en la ida. Fue el mismo Pipe Gómez, quien marcó para el empate 1-1 entre ambos equipos en el partido de la Liga BetPlay hace tres días. Ahora, debe salir a ganar para lograr el pase a la final.

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¿A qué hora se juega Atlético Nacional vs. Once Caldas?

Atlético Nacional vs. Once Caldas, partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026, que se juega este martes 17 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

3:30 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:30 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:30 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 7:30 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 8:30 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:30 A.M. | España (miércoles 18 de noviembre)

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas?

El partido entre Atlético Nacional y Once Caldas, que se disputa en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín tiene transmisión en vivo por Win Play para toda Colombia.

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