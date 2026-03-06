Once Caldas venció 2-0 Deportivo Cali por la Liga BetPlay: resumen y goles

Deportivo Cali y Once Caldas se vieron las caras el día de hoy en el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay. El Estadio Deportivo Cali fue testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada colombiana que prometía y mucho. Bueno, así fue y tuvo diversas emociones que terminaron siendo a favor del equipo visitante al imponerse por 2-0 en el marcador.

En cuanto al trámite el partido, desde un inicio vimos cómo cada uno de los equipos intentaba generar peligro de acuerdo a sus estrategias. Eso sí, Once Caldas tuvo mayor injerencia en llegadas al arco rival y así lo evidenció cuando a los 36′ fue Dayro Moreno quien puso el 0-1 por medio de la vía penal. Sin más aproximaciones, el primer tiempo terminó con ventaja para la visita.

Ya en el segundo tiempo, pudimos ver cómo Deportivo Cali se fue con todo en la búsqueda de la igualdad en el marcador, aunque en varios pasajes con enorme desesperación antes que claridad. A los 75′ se dio un nuevo tanto para Once Caldas gracias a una gran corrida de Mateo Zuleta y a una intervención en propia puerta de Andrés Correa. Finalmente, el triunfo fue para ‘El Blanco‘.

