Once Caldas venció 2-0 Deportivo Cali por la Liga BetPlay: resumen y goles

Deportivo Cali y Once Caldas se vieron las caras el día de hoy en el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay. El Estadio Deportivo Cali fue testigo de uno de los partidos más importantes de la jornada colombiana que prometía y mucho. Bueno, así fue y tuvo diversas emociones que terminaron siendo a favor del equipo visitante al imponerse por 2-0 en el marcador.
En cuanto al trámite el partido, desde un inicio vimos cómo cada uno de los equipos intentaba generar peligro de acuerdo a sus estrategias. Eso sí, Once Caldas tuvo mayor injerencia en llegadas al arco rival y así lo evidenció cuando a los 36′ fue Dayro Moreno quien puso el 0-1 por medio de la vía penal. Sin más aproximaciones, el primer tiempo terminó con ventaja para la visita.
Ya en el segundo tiempo, pudimos ver cómo Deportivo Cali se fue con todo en la búsqueda de la igualdad en el marcador, aunque en varios pasajes con enorme desesperación antes que claridad. A los 75′ se dio un nuevo tanto para Once Caldas gracias a una gran corrida de Mateo Zuleta y a una intervención en propia puerta de Andrés Correa. Finalmente, el triunfo fue para ‘El Blanco‘.
¡Revive el minuto a minuto del Deportivo Cali vs. Once Caldas por la Liga BetPlay!
90'+7 ¡Final del partido!
Once Caldas derrotó 2-0 a Deportivo Cali por la fecha 10 de la Liga BetPlay.
90'+3 ¡Tarjeta roja en Deportivo Cali!
Steven Rodríguez recibió tarjeta amarilla por una durísima falta en contra de Juan Castaño y automáticamente fue echado del campo de juego.
90' ¡Se añaden 6 minutos!
El duelo entre Deportivo Cali vs. Once Caldas se jugará hasta los 96' en el Estadio Deportivo Cali.
85' ¡Minutos finales del partido!
Once Caldas derrota 2-0 a Deportivo Cali en los instantes finales del encuentro que se juega en el Estadio Deportivo Cali.
76' ¡Goooooooooooooool de Once Caldas!
Mateo Zuleta se fue con gran velocidad sobre el campo de Deportivo Cali, mandó un centro y en el intento de despejar el balón fue Andrés Correa quien anotó un autogol.
72' ¡Tarjeta roja en Deportivo Cali!
Felipe Aguilar recibió su segunda tarjeta amarilla y por consiguiente por expulsado del partido tras cometer infracción en contra de Michael Barrios.
68' ¡Se la perdió Deportivo Cali!
Montoya se fue en potencia y velocidad sobre área de Once Caldas, pero no fue claro en su intento. Ni asistió ni pateó bien y perdió una clara chance de gol.
64' ¡Gran remate de Sánchez!
El volante de Once Caldas intentó un buen disparo desde larga distancia y Gallese estuvo muy atento para una gran atajada voladora.
60' ¡Deportivo Cali encima!
Deportivo Cali sigue sumando más gente el área de Once Caldas para buscar el empate, aunque por ahora no es tan claro en sus intentos.
56' ¡Gran llegada de Deportivo Cali!
Martínez llegó con peligro al área de Once Caldas y disparó, pero nuevamente fue el arquero Parra quien salvó de gran forma a los suyos.
53' ¡Llegada de Deportivo Cali!
Hurtado estuvo a nada de rematar en área de Once Caldas y el arquero Parra salió muy bien para anticipar la acción.
48' ¡Intentos de Deportivo Cali!
Con el marcador en contra, Deportivo Cali busca sumarse con peligro a campo de Once Caldas para encontrar rápidamente el empate.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Deportivo Cali y Once Caldas disputan el segundo tiempo del gran partido que se juega en el Estadio Deportivo Cali.
Cambios en Deportivo Cali: Salieron Caldera y Quintero - Ingresaron Álvarez y Montoya.
45'+5 ¡Final del primer tiempo!
Once Caldas derrota parcialmente 1-0 a Deportivo Cali al término del primer tiempo. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.
45' ¡Se añaden 4 minutos!
El primer tiempo entre Deportivo Cali vs. Once Caldas se jugará hasta los 49'.
40' ¡Gran atajada de Gallese!
Luego de una muy buena combinación en el mediocampo de Once Caldas, Gómez disparó desde larga distancia de forma muy potente y Gallese se mandó con una tremenda salvada.
38' ¡Llegada de Deportivo Cali!
Rodríguez estuvo muy cerca de encontrar el empate y quiso rematar en área de Once Caldas, pero apareció la gran figura de Zapata para salvar a los suyos con un enorme cruce.
36' ¡Gooooooooooooool de Once Caldas!
Dayro Moreno anota el 0-1 del encuentro luego de una buena definición vía penal y en donde el arquero Pedro Gallese no pudo hacer nada evitar la conquista.
35' ¡Penal para Once Caldas!
El juez principal tomó la decisión de darle la pena máxima a Once Caldas y amonestó con tarjeta amarilla a Aguilar por la falta en contra de Moreno.
33' ¡Posible penal para Once Caldas!
El árbitro revisará en las pantallas del VAR un presunto penal por falta de Aguilar en contra de Moreno.
32' ¡Gol anulado a Deportivo Cali!
Hurtado se llevó al arquero Parra en área de Once Caldas y definió bien. Luego, la acción fue invalidad por offside en la acción previa del tanto.
30' ¡Aproximación de Deportivo Cali!
Viáfara se sumó por el carril derecho y mandó un centro al área de Once Caldas, pero lo hizo sin dirección y la defensa rival despejó el balón sin problemas.
25' ¡Deportivo Cali no reacciona!
En 25' de juego, por ahora Deportivo Cali no es capaz de acercarse con peligro al área de Once Caldas y no tiene remates al arco defendido por Parra.
21' ¡Se la perdió Once Caldas!
Tras un error en salida de Correa, aprovechó Zapata para robar el balón y asistir a un Moreno que se equivocó en el remate a puerta. Finalmente, la acción quedó anulada por posición adelantada del delantero cuando salió el último pase.
19' ¡Llegó Deportivo Cali!
Tras un centro de Martínez y luego de unos rebotes en el área de Once Caldas, Quintero quiso intentar una chalaca en el área y no fue capaz de rematar con claridad. El balón se perdió de la cancha.
13' ¡Buena llegada de Once Caldas!
Gómez se fue en velocidad sobre el área de Deportivo Cali y buscó un potente remate, pero Aguilar estuvo muy atento para evitar la caída de su arco.
10' ¡Disparo de Moreno!
El atacante de Once Caldas encontró el espacio para rematar desde larga distancia y apareció la figura de Gallese para atajar el balón sin problemas.
7' ¡Llegada de Deportivo Cali!
Rodríguez recibió un buen pase filtrado en área de Once Caldas y remató, pero fue muy bien obstruido por Castaño para evitar que la apertura del marcador.
5' ¡Intento de Deportivo Cali!
Apareció Martínez para mandar un centro sobre el área de Once Caldas, pero no fue preciso y el arquero Parra atrapó muy bien el balón.
2' ¡Gran error de Deportivo Cali!
Tras una malísima salida de los defensores de Deportivo Cali, Gómez se mostró muy atento para apretar a Gallese y estuvo a nada de abrir el marcador.
1' ¡Empezó el partido!
Deportivo Cali y Once Caldas disputan el primer tiempo del gran partido que nos espera en el Estadio Deportivo Cali.
¡Los equipos salen a la cancha!
Los jugadores titulares de Deportivo Cali y Once Caldas pisan el terreno de juego del Estadio Deportivo Cali a la espera del pitazo inicial.
¡Calentamiento de los equipos!
Deportivo Cali y Once Cali realizan los respectivos trabajos precompetitivos en la cancha del Estadio Deportivo Cali a minutos del inicio del partido.
¡Alineación titular de Deportivo Cali!
Alberto Gamero alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Once Caldas en Palmaseca.
¡Alineación titular de Once Caldas!
Hernán Darío preparó el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Deportivo Cali.
¡Vestuario listo de Deportivo Cali!
Deportivo Cali utilizará su clásica indumentaria verde para el partido de hoy ante Once Caldas.
¡Los convocados de Deportivo Cali!
Alberto Gamero dispondrá de los siguientes jugadores para recibir esta noche a Once Caldas.
¡Bienvenidos a la cobertura del Deportivo Cali vs. Once Caldas!
Deportivo Cali y Once Caldas se enfrentan esta noche por la fecha 10 de la Liga BetPlay. A continuación, sigue todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.
