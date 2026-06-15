Pablo Ceppelini llegó el año 2025 a Alianza Lima con un tremendo cartel de ser un jugador desequilibrante. Se esperaba que pudiera ser el que lleve las riendas del cuadro ‘Blanquiazul’, pero al final las lesiones, los escándalos y su bajo rendimiento le terminaron pasando factura. Saliendo del plantel este año al no renovarle el contrato.

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Tras 6 meses sin equipo, el uruguayo tendría una oportunidad de volver a vestirse de corto. Lo que se conoce que el cuadro de Once Caldas lo está viendo como una opción para reforzar el equipo. Pero eso sí, va a depender de la salida de uno de los referentes del conjunto colombiano.

Pablo Ceppelini seguido desde Colombia (Foto: X).

Su llegada depende de la salida del mediocampista Luis Francisco Sánchez. Si el colombiano de 25 años de edad llega a salir, entonces irían por el veterano medio uruguayo. Quien por ahora sigue buscando equipo después de lo que fue su paso por el equipo de La Victoria.

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¿Cómo le fue a Pablo Ceppelini en Alianza Lima?

El mediocampista de 34 años de edad no logró ser el referente que se esperaba en el ataque. Si bien comenzó siendo un jugador vital para las aspiraciones de los ‘Blanquiazules’, luego su nivel bajó bastante y no pudo ser de mucha ayuda en los partidos.

En total fueron 33 los partidos que disputó con el cuadro victoriano, logrando hacer 3 goles y dando 4 asistencias. Todo esto lo consiguió en un total de 1946 minutos dentro de la cancha.

Tras su salida de Alianza Lima se habló de la posibilidad que pueda llegar a varios equipos, pero no logró concretar nada. Hace 6 meses que no consigue un nuevo club, lo cual habla de la complicada situación que está viviendo para poder volver a las canchas.

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