Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentan por cuarta vez consecutiva en tan solo 11 días. En esta ocasión, este sábado 21 de noviembre desde las 20:15 horas local (mismo horario en Perú), juegan en el inicio del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2026.
El conjunto blanco, dirigido por Carlos ‘Panelo’ Valencia, dio el golpe en el Atanasio Girardot hace pocos días al vencer por penales al ‘Verdolaga’ por 4-3 tras el empate 2-2 en las semifinales de la Copa Colombia. Así, se clasificó a la final de este certamen, terminando la hegemonía de su rival, vigente tricampeón.
🏆⚽Analizamos lo que dejó la victoria de Once Caldas ante Nacional y su paso a la final de la Copa BetPlay.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/38aaxzMt26— Win Sports (@WinSportsTV) November 18, 2026
‘El Verde de la Montaña’ no ha podido ganarle al cuadro de Manizales en los anteriores duelos entre sí. Han sido tres empates, aunque la derrota por penales ha sido un duro golpe para los dirigidos por Lucas González. Ahora, busca iniciar de buena manera en los cuadrangulares semifinales en busca del título.
¿A qué hora se juega Once Caldas vs. Atlético Nacional?
Once Caldas vs. Atlético Nacional, partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2026, que se juega este viernes 20 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:
- 5:15 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 7:15 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 8:15 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)
- 9:15 P.M. | Bolivia y Venezuela
- 10:15 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 2:15 A.M. | España (sábado 21 de noviembre)
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¿Dónde ver EN VIVO Once Caldas vs. Atlético Nacional?
El partido entre Once Caldas y Atlético Nacional, que se juega en el Estadio Palogrande de Manizales, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Conoce las señales confirmadas para seguir el encuentro:
- Colombia: Win Sports, Win Fútbol+ y Win Play
- Perú: RCN Nuestra Tele
- Argentina: RCN Nuestra Tele
- Chile: RCN Nuestra Tele
- Ecuador: RCN Nuestra Tele
- Venezuela: RCN Nuestra Tele
- Costa Rica: RCN Nuestra Tele
- Guatemala: RCN Nuestra Tele
- El Salvador: RCN Nuestra Tele
- Honduras: RCN Nuestra Tele
- Nicaragua: RCN Nuestra Tele
- Panamá: RCN Nuestra Tele
- México: RCN Nuestra Tele
- Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, Fanatiz, fuboTV y fubo Latino 2
- España: RCN Nuestra Tele
DATOS CLAVE
- 21 de noviembre a las 20:15: juegan Once Caldas y Atlético Nacional.
- Estadio Palogrande de Manizales: sede del inicio de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2026.
- Cuarto partido en 11 días tras victoria de Once Caldas en Copa Colombia.