Cuarto partido consecutivo entre Once Caldas y Atlético Nacional. Esta vez inician su participación en los cuadrangulares semifinales. Conoce los detalles.

Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentan por cuarta vez consecutiva en tan solo 11 días. En esta ocasión, este sábado 21 de noviembre desde las 20:15 horas local (mismo horario en Perú), juegan en el inicio del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2026.

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El conjunto blanco, dirigido por Carlos ‘Panelo’ Valencia, dio el golpe en el Atanasio Girardot hace pocos días al vencer por penales al ‘Verdolaga’ por 4-3 tras el empate 2-2 en las semifinales de la Copa Colombia. Así, se clasificó a la final de este certamen, terminando la hegemonía de su rival, vigente tricampeón.

🏆⚽Analizamos lo que dejó la victoria de Once Caldas ante Nacional y su paso a la final de la Copa BetPlay.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/38aaxzMt26 — Win Sports (@WinSportsTV) November 18, 2026

‘El Verde de la Montaña’ no ha podido ganarle al cuadro de Manizales en los anteriores duelos entre sí. Han sido tres empates, aunque la derrota por penales ha sido un duro golpe para los dirigidos por Lucas González. Ahora, busca iniciar de buena manera en los cuadrangulares semifinales en busca del título.

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¿A qué hora se juega Once Caldas vs. Atlético Nacional?

Once Caldas vs. Atlético Nacional, partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2026, que se juega este viernes 20 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

5:15 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:15 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:15 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 9:15 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 10:15 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:15 A.M. | España (sábado 21 de noviembre)

¿Dónde ver EN VIVO Once Caldas vs. Atlético Nacional?

El partido entre Once Caldas y Atlético Nacional, que se juega en el Estadio Palogrande de Manizales, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Conoce las señales confirmadas para seguir el encuentro:

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Colombia: Win Sports , Win Fútbol+ y Win Play

, y Perú: RCN Nuestra Tele

Argentina: RCN Nuestra Tele

Chile: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

Venezuela: RCN Nuestra Tele

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Guatemala: RCN Nuestra Tele

El Salvador: RCN Nuestra Tele

Honduras: RCN Nuestra Tele

Nicaragua: RCN Nuestra Tele

Panamá: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele , Fanatiz , fuboTV y fubo Latino 2

, , y España: RCN Nuestra Tele

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