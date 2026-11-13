Dónde ver EN VIVO amistoso Ecuador vs. Costa Rica: hora, alineaciones, canales de TV y streaming online

Ecuador y Costa Rica son protagonistas de un partido amistoso en Quito. Se enfrentan en el Olímpico Atahualpa. Revisa horario, opciones de transmisión, alineaciones y más detalles.

Las selecciones de Ecuador y Costa Rica se enfrentan este viernes 13 de noviembre en un partido amistoso correspondiente a la última fecha FIFA del año. El Estadio Olímpico Atahualpa de Quito es el escenario para este encuentro, que sirve de preparación para Marcelo Gallardo y Bryan Ruiz.

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Ambas selecciones están en ciclos con nuevos entrenadores. Marcelo Gallardo continúa conociendo a sus futbolistas en el seleccionado ecuatoriano. Para ‘La Tri’ es una buena prueba para volver a la victoria de cara a un 2027 donde comenzará las Eliminatorias para el Mundial 2030. Viene de caer 3-0 ante Corea del Sur y de un empate (derrota por penales 5-4) sin goles ante Japón.

Bryan Ruiz, por su parte, quedó como DT definitivo de los ‘Ticos’, al que le ha cambiado la imagen que mostró Fernando Batista durante su ciclo. Es que como interino, ganó sus dos partidos ante Haití (2-0) y ante Nicaragua (3-0). Por eso, fue ratificado en el cargo y ahora tiene su primer partido tras la confirmación.

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¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Costa Rica?

El partido entre las selecciones Ecuador y Costa Rica, que se disputa en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

Ecuador: Teleamazonas

Costa Rica: Teletica En Vivo , Teletica Radio 91.5 , TD7 , TDMAX , Repretel En Vivo y Repretel Canal 6

, , , , y México: Nación Deportes 2

Estados Unidos: Fanatiz

Canadá: Fanatiz

¿A qué hora se juega Ecuador vs. Costa Rica?

Ecuador vs. Costa Rica, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este viernes 13 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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4:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 6:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 7:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 9:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 A.M. | España

Alineaciones para Ecuador vs. Costa Rica

SELECCIÓN ECUADOR

ARQUERO: Hernán Galíndez

DEFENSAS: Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho, Piero Hincapié;

VOLANTES: Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite;

DELANTEROS: Kenny Arroyo, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.

DIRECTOR TÉCNICO: Marcelo Gallardo.

SELECCIÓN COSTA RICA

ARQUERO: Patrick Sequeira;

DEFENSAS: Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora;

VOLANTES: Roan Wilson, Andrey Soto, Douglas López;

DELANTEROS: Josimar Alcócer, Carlos Mora y Manfred Ugalde.

DIRECTOR TÉCNICO: Bryan Ruiz.

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