De cara al último amistoso internacional de la Bicolor, una reciente información asegura que Beto Da Silva volverá a Videna luego de varios años. Su última convocatoria fue en marzo del 2019.

De cara al último amistoso internacional de la Selección Peruana en este año 2026 que será ante Panamá en la ciudad del Cusco, durante las últimas horas se ha podido conocer que Beto Da Silva será una de las grandes novedades dentro de la lista de convocados de Mano Menezes. A falta de varios días para conocer la nómina oficial, el atacante sabe que volverá al equipo de todos.

Publicidad

“Beto Da Silva será convocado para el amistoso de Perú ante Panamá en Cusco“; fue la más reciente revelación del periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual podemos entender que dentro del análisis del comando técnico nacional existe la premisa de probar variantes al ser la primera vez que se competirá en una ciudad de altura.

Beto Da Silva será convocado para el amistoso de Perú ante Panamá en Cusco. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 21, 2026

Así es. Como bien sabemos, Mano Menezes tiene la idea de disputar algunos partidos oficiales en ciudades como Cusco y Puno, así que el próximo amistoso frente a Panamá será determinante para empezar a tener dichas variantes y con jugadores que puedan estar habituados a dicha latitud. Es ahí de donde justamente se entendería la convocatoria de Beto Da Silva.

Publicidad

El buen nivel de Beto Da Silva en esta temporada 2026

Si bien para muchos debería haber sido convocado en otro momento de la temporada 2026 ya que su rendimiento con camiseta de Deportivo Garcilaso lo postulaba no solo como un candidato para competir en ciudades de altura, ahora Beto Da Silva tendría la oportunidad de demostrar que efectivamente puede rendir dentro de las expectativas de la Selección Peruana.

En total ha disputado 35 partidos con el equipo cusqueño en esta campaña. Tiene 11 goles anotados y 4 asistencias registrados, siendo así uno de los jugadores más desequilibrantes de un Deportivo Garcilaso en donde sumó 2676 minutos de competencia. Además, no perdamos de vista que selló una clasificación a la próxima Copa Sudamericana gracias al buen nivel colectivo.

Fuente: Deportivo Garcilaso.

Publicidad

Día y hora del amistoso internacional entre Perú vs. Panamá

Perú y Panamá se enfrentarán el próximo miércoles 9 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en el Cusco. Es importante señalar que al no ser una fecha FIFA, la gran mayoría de los jugadores convocados serán de la Liga 1 y por ende la prioridad será alternar con protagonistas acostumbrados a la altura, así que se esperan varias novedades.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Beto Da Silva será convocado a la Selección Peruana para enfrentar a Panamá.

será convocado a la Selección Peruana para enfrentar a Panamá. 9 de diciembre se jugará el amistoso entre Perú y Panamá en Cusco.

se jugará el amistoso entre Perú y Panamá en Cusco. 11 goles y 4 asistencias registró Beto Da Silva con Deportivo Garcilaso en 2026.