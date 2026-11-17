Ecuador y Bolivia se ven las caras este martes en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles.

Ecuador y Bolivia se enfrentan este martes 17 de noviembre desde las 6:30 P.M. hora local y de Perú (7:30 P.M. hora de Bolivia) en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Se trata del partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, última de este 2026. Ambos seleccionados despiden el año.

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‘La Tricolor’ tiene un nuevo partido ante su público, tal como fue el último triunfo ante Costa Rica por 2-0 en Quito. Este fue el primer triunfo del ciclo de Marcelo Gallardo tras los tres partidos de la fecha FIFA de septiembre octubre (caída ante Corea del Sur y empates ante Japón y Panamá con derrotas por penales).

https://www.youtube.com/watch?v=g6uEQP4xZf8

‘La Verde’, por su parte, no pudo ante Perú en su visita al Estadio Alejandro Villanueva de Lima. Fue derrota 2-0 para el elenco dirigido por Óscar Villegas, quien sigue siendo cuestionado. El combinado boliviano busca cerrar el año de la mejor manera tras no poder clasificar al Mundial 2026.

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¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Bolivia?

El partido entre las selecciones Ecuador y Bolivia, que se disputa en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

Ecuador: Teleamazonas y TC Televisión

y Bolivia: Unitel y Unitel.bo

y México: Nación Deportes 2

Estados Unidos: Fanatiz

Canadá: Fanatiz

¿A qué hora se juega Ecuador vs. Bolivia?

Ecuador vs. Bolivia, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este martes 17 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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3:30 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:30 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:30 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 7:30 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 8:30 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:30 A.M. | España (miércoles 18 de noviembre)

Alineaciones para Ecuador vs. Bolivia

ECUADOR: Moisés Ramírez; Félix Torres, Willian Pacho, Jackson Porozo, Piero Hincapié; Óscar Zambrano, Pedro Vite; John Mercado, Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo. DT: Marcelo Gallardo.

Moisés Ramírez; Félix Torres, Willian Pacho, Jackson Porozo, Piero Hincapié; Óscar Zambrano, Pedro Vite; John Mercado, Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez y Jordy Caicedo. DT: Marcelo Gallardo. BOLIVIA: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Luis Morales, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar, Óscar López; Carlos Melgar, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; y Nabil Nacif. DT: Óscar Villegas.

DATOS CLAVE

Ecuador vs. Bolivia juegan un amistoso el 17 de noviembre en Guayaquil.

juegan un amistoso el 17 de noviembre en Guayaquil. Marcelo Gallardo dirige a Ecuador, que viene de ganar 2-0 a Costa Rica.

dirige a Ecuador, que viene de ganar 2-0 a Costa Rica. Teleamazonas y Unitel transmiten el amistoso que cierra la fecha FIFA de 2026.