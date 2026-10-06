Dónde ver EN VIVO amistoso México vs. Chile: hora, canales de TV y streaming online

México y Chile se ven las caras en Los Angeles, Estados Unidos para su amistoso internacional. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles de este partido.

México y Chile se enfrentan hoy martes 6 de octubre desde las 19:30 horas local (21:30 horas de Perú) en el Los Angeles Memorial Coliseum de Los Angeles, Estados Unidos. Ambas selecciones buscan recuperarse y ganar su primer partido en esta fecha FIFA.

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La Selección Mexicana disputa su cuarto partido amistoso en esta ventana internacional y no logró ningún triunfo. Empató 1-1 ante Colombia, tuvo el mismo resultado ante Perú, mientras que viene de una muy dolorosa derrota ante los Estados Unidos por 3-0. Así, el ciclo de Rafa Márquez ha iniciado con el pie izquierdo y busca su primera alegría.

La Selección Chilena, por su parte, también quiere ganar su primer partido en esta fecha FIFA. Disputó dos encuentros y ambos terminaron con derrota: cayó 1-0 ante Canadá y fue goleado 4-2 ante los Estados Unidos. Nicolás Córdova busca una victoria para mejorar la imagen de ‘La Roja’.

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¿Dónde ver EN VIVO México vs. Chile?

El partido entre México y Chile, que se juega en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, tiene transmisión por TV y streaming online. Mira dónde puedes ver el partido en cada país:

Chile: Mega

México: Canal 5 , TUDN , TUDN En Vivo , Azteca 7 , Azteca Deportes En Vivo

, , , , Ecuador: Canal del Fútbol

Estados Unidos: TUDN USA , TUDN App , TUDN.com , Univision y Univision NOW

, , , y Centroamérica: TUDN y Azteca Deportes En Vivo

No hay transmisión confirmada para el resto de los países en Sudamérica.

¿A qué hora se juega México vs. Chile?

México vs. Chile, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este martes 6 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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19:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 20:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 21:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 22:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 23:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 4:30 | España (miércoles 7 de octubre)

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