Dónde ver EN VIVO amistoso México vs. Chile: hora, canales de TV y streaming online

México y Chile se enfrentan hoy martes 6 de octubre desde las 19:30 horas local (21:30 horas de Perú) en el Los Angeles Memorial Coliseum de Los Angeles, Estados Unidos. Ambas selecciones buscan recuperarse y ganar su primer partido en esta fecha FIFA.
La Selección Mexicana disputa su cuarto partido amistoso en esta ventana internacional y no logró ningún triunfo. Empató 1-1 ante Colombia, tuvo el mismo resultado ante Perú, mientras que viene de una muy dolorosa derrota ante los Estados Unidos por 3-0. Así, el ciclo de Rafa Márquez ha iniciado con el pie izquierdo y busca su primera alegría.
La Selección Chilena, por su parte, también quiere ganar su primer partido en esta fecha FIFA. Disputó dos encuentros y ambos terminaron con derrota: cayó 1-0 ante Canadá y fue goleado 4-2 ante los Estados Unidos. Nicolás Córdova busca una victoria para mejorar la imagen de ‘La Roja’.
¿Dónde ver EN VIVO México vs. Chile?
El partido entre México y Chile, que se juega en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, tiene transmisión por TV y streaming online. Mira dónde puedes ver el partido en cada país:
- Chile: Mega
- México: Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- Ecuador: Canal del Fútbol
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision y Univision NOW
- Centroamérica: TUDN y Azteca Deportes En Vivo
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No hay transmisión confirmada para el resto de los países en Sudamérica.
¿A qué hora se juega México vs. Chile?
México vs. Chile, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este martes 6 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:
- 19:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 20:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 21:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 22:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 23:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 4:30 | España (miércoles 7 de octubre)
DATOS CLAVE
- México vs. Chile se enfrentan este martes 6 de octubre en amistoso internacional.
- Rafa Márquez busca su primera victoria dirigiendo a México tras tres partidos.
- Mega, Canal 5 y Azteca 7 transmiten en vivo para Chile y México.