¡Con mejoría! Perú igualó 1-1 ante México en amistoso FIFA en New Jersey: resumen y goles

Perú y México disputaron un nuevo amistoso internacional en New Jersey. Con goles de Jairo Vélez y Víctor Guzmán, el resultado terminó empatado dejando buenas sensaciones en el país.

En un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA, Perú y México se vieron las caras en el Sports Illustrated Stadium ubicado en Harrison, Nueva Jersey. Con diversas novedades de por medio en el equipo titular de los nuestros, se vio un mejor nivel de los seleccionados que se adelantaron en el marcador y que luego empatarían 1-1 ante un cuadro azteca que se vio sorprendido en varios pasajes.

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En cuanto al trámite, desde un inicio pudimos apreciar una intención clara de no Perú en meterse en su campo y México corrió con la mayor posesión del balón. Eso sí, fue la Bicolor quien a los 26′ se puso adelante en el marcador gracias a Jairo Vélez y el primer tiempo se fue sin más emociones. El equipo de todos se fue al descanso con la ventaja a su favor y demostrando buen nivel.

De acuerdo al segundo tiempo, las cosas cambiaron un poco ya que México buscó rápidamente el empate en el marcador y a los 49′ fue Víctor Guzmán quien lo encontró. Con algunas ocasiones importantes en ambas áreas, el amistoso internacional tuvo emociones que generaron emoción en los hinchas. Finalmente, el resultado no se movió más y Perú logró un meritorio empate esta noche.

Fuente: Fox Sports.

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El gol de Víctor Guzmán

GOOOOOOOOOL DE MÉXICOOO 🇲🇽 🚨



GOL DE CABEZA DE VICTOR GUZMAN Y SE EMPATA EL PARTIDO 👏 ⚽️ pic.twitter.com/kVmUdXUOqv — Alee (@ImAleeJeje) September 30, 2026

El gol de Jairo Vélez

🚨 GOOOOOL de Jairo Vélez | El peruano aprovecha el error de la defensa rival y anota a favor de Perú 🇵🇪 el 1-0 frente a la selección mexicana 🇲🇽.



El jugador de Alianza Lima lleva 5 goles en 6 partidos jugados en la era Menezes. 🪄 pic.twitter.com/hhS2Jdvrja — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 30, 2026

Revive el minuto a minuto del amistoso internacional entre Perú vs. México

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Todos los detalles del amistoso internacional entre Perú vs. México

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