Ambas selecciones buscan recuperarse tras sendas derrotas en sus primeros partidos de esta fecha FIFA. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

La Selección Argentina juega ante Costa Rica este martes 17 de noviembre desde las 20:00 horas local (18:00 horas de Perú) en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ambos combinados nacionales buscan recuperarse tras sendas derrotas.

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‘La Albiceleste’, ya sin Lionel Messi, retirado internacionalmente, viene de perder ante Uruguay en La Bombonera por 2-1. Por lo cual, Lionel Scaloni haría algunos cambios con respecto a la alineación anterior. El combinado argentino disputa su último partido del año y busca una victoria ante su público.

Los ‘Ticos’, con Bryan Ruiz en la dirección técnica, no tuvieron un buen primer partido en esta fecha FIFA y cayeron 2-0 ante la Ecuador de Marcelo Gallardo. El combinado costarricense se prepara para lo que será la Copa Oro de la Concacaf, la cual jugará su fase preliminar en marzo de 2027.

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¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Costa Rica?

El partido entre las selecciones Argentina y Uruguay, que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

Argentina: TyC Sports , TyC Play , Telefe , mitelefe.com y Telefe YouTube

, , , y Costa Rica: Teletica En Vivo , Teletica Radio 91.5 , TD7 , TDMAX , Repretel En Vivo y Repretel Canal 6

, , , , y Estados Unidos: ViX Premium

España: Movistar Liga de Campeones, Vamos y Movistar+

¿A qué hora se juega Argentina vs. Costa Rica?

Argentina vs. Costa Rica, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este martes 17 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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3:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 7:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 8:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 A.M. | España (miércoles 18 de noviembre)

Alineaciones para Argentina vs. Costa Rica

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega; Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Gianluca Prestianni; y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega; Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nico Paz, Gianluca Prestianni; y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. COSTA RICA: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Roan Wilson, Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto; Josimar Alcócer y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

DATOS CLAVE

Argentina jugará ante Costa Rica hoy a las 20:00 h .

jugará ante hoy a las . El partido será en el Estadio Mario Alberto Kempes , Córdoba.

, Córdoba. Lionel Scaloni y Bryan Ruiz son los técnicos de cada equipo.