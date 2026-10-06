¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones confirmadas del amistoso Argentina vs. Benín

Las selecciones de Argentina y Benín vienen ultimando detalles para el amistoso internacional de esta noche que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En lo que representa ser la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta de su país, lo futbolístico también prevalece y a continuación podrás conocer las alineaciones titulares de ambos equipos para este partido.
Recordemos que Argentina viene de apabullar 7-0 a Burkina Faso y anteriormente venció 4-0 a Bolivia, dejando buenas sensaciones entre los jugadores que poco a poco se van ganando un espacio de relevancia dentro de las planificaciones de Lionel Scaloni. Al margen de que pueda continuar o no al mando, se sabe que los albicelestes pretenden una renovación de plantilla.
En el caso de Benín, hablamos de una selección africana que claramente no es potencia ni tampoco cuenta con muchos pergaminos para generar un nivel de cuidado de relevancia para Argentina. Los visitantes vienen de derrotar 2-1 a Mauritania en el marco de las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones, así que en el papel llegan motivados para dar la sorpresa en Buenos Aires.
Las alineaciones titulares del amistoso internacional entre Argentina vs. Benín
Argentina | Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Benín | Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Imourane Hassane, Sessi D’Almeida, Rodolfo Aloko; Junior Olaitan, Yamirou Ouorou y Aiyegun Tosin. DT: Gernot Rohr.
¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?
Dónde ver EN VIVO la despedida de Lionel Messi y el amistoso Argentina vs. Benín: hora, canales de TV y streaming online
- 16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 01:00 | España (miércoles 07/10)
¿Dónde ver el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?
- Argentina | TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y mitelefe
- Perú | DSports, DGO y Paramount+
- Brasil | SporTV y Globoplay
- Estados Unidos | ViX y TUDN Radio
- México | ViX México
- España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
DATOS CLAVES
- Lionel Messi se despide oficialmente de Argentina ante Benín hoy.
- Estadio Monumental albergará el partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Benín.
- 7-0 y 4-0 fueron las recientes victorias de Argentina ante Burkina Faso y Bolivia.