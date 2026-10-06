¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones confirmadas del amistoso Argentina vs. Benín

Las selecciones de Argentina y Benín vienen ultimando detalles para el amistoso internacional de esta noche que se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En lo que representa ser la despedida oficial de Lionel Messi con la camiseta de su país, lo futbolístico también prevalece y a continuación podrás conocer las alineaciones titulares de ambos equipos para este partido.

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Recordemos que Argentina viene de apabullar 7-0 a Burkina Faso y anteriormente venció 4-0 a Bolivia, dejando buenas sensaciones entre los jugadores que poco a poco se van ganando un espacio de relevancia dentro de las planificaciones de Lionel Scaloni. Al margen de que pueda continuar o no al mando, se sabe que los albicelestes pretenden una renovación de plantilla.

En el caso de Benín, hablamos de una selección africana que claramente no es potencia ni tampoco cuenta con muchos pergaminos para generar un nivel de cuidado de relevancia para Argentina. Los visitantes vienen de derrotar 2-1 a Mauritania en el marco de las Clasificatorias para la Copa Africana de Naciones, así que en el papel llegan motivados para dar la sorpresa en Buenos Aires.

Las alineaciones titulares del amistoso internacional entre Argentina vs. Benín

Argentina | Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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Benín | Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Imourane Hassane, Sessi D’Almeida, Rodolfo Aloko; Junior Olaitan, Yamirou Ouorou y Aiyegun Tosin. DT: Gernot Rohr.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (miércoles 07/10)

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?

Argentina | TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y mitelefe

Perú | DSports, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV y Globoplay

Estados Unidos | ViX y TUDN Radio

México | ViX México

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

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