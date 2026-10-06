Dónde ver EN VIVO la despedida de Lionel Messi y el amistoso Argentina vs. Benín: hora, canales de TV y streaming online

Los amistosos internacionales siguen su curso y es un día muy especial para todos los amantes del fútbol a nivel mundial. Así es, se viene la despedida oficial de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina y el rival de turno será Benín. En la siguiente nota conoce todos los detalles de los horarios establecidos y de los canales oficiales de transmisión del encuentro.

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En cuanto a cómo llegan ambas selecciones al amistoso internacional de esta noche que se disputará en el Estadio Monumental ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina goleó el sábado pasado a Burkina Faso por 7-0 y prácticamente se paseó durante todo el trámite del juego. Eso sí, la presencia de Lionel Messi no estuvo ni siquiera en el banco de los suplentes.

Por otro lado, Benín arribó hace unos días al territorio sudamericano y estamos frente a una selección africana muy modesta que llega a ser parte de la fiesta de celebración que representa el retiro oficial de Lionel Messi. Sin mayores figuras en su plantilla que signifiquen un cuidado especial para los locales, vamos a estar frente a un verdadero encuentro de exhibición para los hinchas albicelestes.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (miércoles 07/10)

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¿Dónde ver el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?

Argentina | TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y mitelefe

Perú | DSports, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV y Globoplay

Estados Unidos | ViX y TUDN Radio

México | ViX México

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Argentina vs. Benín

Argentina | Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín | Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Imourane Hassane, Sessi D’Almeida, Rodolfo Aloko; Junior Olaitan, Yamirou Ouorou y Aiyegun Tosin. DT: Gernot Rohr.

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