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Dónde ver EN VIVO la despedida de Lionel Messi y el amistoso Argentina vs. Benín: hora, canales de TV y streaming online

En la despedida oficial de Lionel Messi, Argentina recibe a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Descubre cómo seguir este partido desde cualquier locación.

Argentina vs. Benín por Amistoso FIFA.
© X.Argentina vs. Benín por Amistoso FIFA.

Los amistosos internacionales siguen su curso y es un día muy especial para todos los amantes del fútbol a nivel mundial. Así es, se viene la despedida oficial de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina y el rival de turno será Benín. En la siguiente nota conoce todos los detalles de los horarios establecidos y de los canales oficiales de transmisión del encuentro.

En cuanto a cómo llegan ambas selecciones al amistoso internacional de esta noche que se disputará en el Estadio Monumental ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina goleó el sábado pasado a Burkina Faso por 7-0 y prácticamente se paseó durante todo el trámite del juego. Eso sí, la presencia de Lionel Messi no estuvo ni siquiera en el banco de los suplentes.

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Por otro lado, Benín arribó hace unos días al territorio sudamericano y estamos frente a una selección africana muy modesta que llega a ser parte de la fiesta de celebración que representa el retiro oficial de Lionel Messi. Sin mayores figuras en su plantilla que signifiquen un cuidado especial para los locales, vamos a estar frente a un verdadero encuentro de exhibición para los hinchas albicelestes.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?

  • 16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 17:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 18:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 19:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 20:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 01:00 | España (miércoles 07/10)

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Argentina vs. Benín?

  • Argentina | TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y mitelefe
  • Perú | DSports, DGO y Paramount+
  • Brasil | SporTV y Globoplay
  • Estados Unidos | ViX y TUDN Radio
  • México | ViX México
  • España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
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Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Argentina vs. Benín

Argentina | Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín | Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Imourane Hassane, Sessi D’Almeida, Rodolfo Aloko; Junior Olaitan, Yamirou Ouorou y Aiyegun Tosin. DT: Gernot Rohr.

DATOS CLAVES

  • Lionel Messi jugará su despedida oficial con la Selección Argentina enfrentando a Benín.
  • Estadio Monumental de Buenos Aires será la sede del partido a las 20:00 horas.
  • Argentina llega al amistoso tras golear 7-0 a Burkina Faso el sábado pasado.
Renato Pérez
Renato Pérez
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