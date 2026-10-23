La postura de Colo Colo sobre el viaje de Vozinha a Londres para el Balón de Oro 2026

Desde la interna de Colo Colo revelaron cuál es el sentir sobre la presencia de Vozinha en la ceremonia del Balón de Oro 2026. Fue el entrenador Fernando Ortiz quien habló al respecto y sorprendió.

A pesar de no haber tenido las oportunidades necesarias para competir y que cuando lo hizo no dejó tan buenas sensaciones que digamos, el nombre de Vozinha vuelve a generar eco en el continente sudamericano. Resulta que acaba de conocerse de manera oficial cuál es la postura en la interna de Colo Colo sobre el viaje del guardameta a la gala del Balón de Oro 2026.

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Luego del partido de #ColoColo con Palestino, Vozinha partiría rápidamente a la ceremonia del Balón de Oro, donde es uno de los candidatos para el premio del Mejor Portero del año.



Y la novedad es que no asistiría sólo, porque lo acompañará… pic.twitter.com/WV2YFzT34D — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 23, 2026

Siendo uno de los nominados como mejor arquero, se sabe que Vozinha estará presente el próximo lunes 26 de octubre en The London Palladium ubicado en la capital inglesa. Si bien Colo Colo se alista para enfrentar a Palestino este fin de semana, fue el entrenador Fernando Ortiz quien no dudó en respaldar a su jugador y evidenció felicidad por tremendo halago en dicha ceremonia.

“No lo he hablado todavía. Es algo que él tiene que tomar una decisión. Si llega a tomar la decisión de ir, será apoyado por nosotros como algo muy bonito sobre su nominación y lo esperaremos el día en que regrese para que vuelva a competir. Como entrenador estoy muy orgulloso de dirigir a una persona y un jugador que ha sido nominado al Balón de Oro. Es mi primera vez y es un aprendizaje”; declaró Fernando Ortiz el día de hoy en conferencia de prensa.

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La posibilidad de que Vozinha sea titular en el Palestino vs. Colo Colo

En el marco de la fecha 25 de la Liga Chilena, Colo Colo se prepara para visitar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna y muchos hinchas esperan novedades sobre la presencia de Vozinha. Si bien no ha sido un jugador indiscutible ni nada por el estilo, el propio entrenador reveló que aún no tomó la decisión de quién será el guardameta titular para este duelo.

“Todavía no lo he decidido. Tengo hasta mañana para tomar la decisión de quién va a iniciar, así que aún tengo tiempo para aclarar algunas ideas. Siempre fui claro con respecto a los jugadores que llegaron y tuvieron la competencia con los demás. Ha tenido las posibilidades de jugar. Si yo decido que no juegue el domingo, tendrá otra oportunidad”; aseguró Fernando Ortiz.

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El futuro cercano de Vozinha en Colo Colo

Vozinha llegó a Colo Colo a mediados de este año 2026 y firmó contrato hasta diciembre próximo. Eso sí, existe la posibilidad de renovación cumpliendo el 50% de los minutos de competencia y hasta el momento parece complicado de lograr. Por ahora, el guardameta caboverdiano atajó un total de 270’ en tan solo 3 partidos, lo cual ni siquiera lo acerca al 30% de aprobación. Veremos qué sucede.

Fuente: Colo Colo.

DATOS CLAVES

Vozinha asistirá al Balón de Oro el 26 de octubre en Londres.

asistirá al el en Londres. Fernando Ortiz respaldó el viaje de Vozinha previo al duelo contra Palestino .

respaldó el viaje de previo al duelo contra . Vozinha termina contrato con Colo Colo en diciembre y suma 270 minutos jugados.