En Chile revelan la condición que deberá cumplir Vozinha para renovar con Colo Colo

Tras debutar oficialmente con Colo Colo y esperar mayor continuidad en el equipo titular, Vozinha ya sabe lo que tiene que hacer si es que pretende seguir compitiendo en el Estadio Monumental.

Vozinha pudo debutar la semana pasada con camiseta de Colo Colo en un partido de la Copa Chile ante Unión Española. Dicho estreno fue con victoria y a pesar de que luego no fue titular en el duelo frente a Audax Italiano por el torneo local, ya se viene hablando de la posibilidad de que pueda seguir perteneciendo a las filas de un equipo en donde ha caído bien en la interna.

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Fuente: Vozinha.

Tengamos en cuenta que Vozinha llegó a Colo Colo luego del Mundial 2026 y firmó un vínculo contractual por seis meses, con la chance de alargar dicho acuerdo si es que se cumplían algunos requerimientos de por medio que tiene que ver con los minutos de competencia en este segundo semestre del año. Ahora, en sí este escenario se mantiene y hay un facto singular en medio.

Resulta que desde el portal ‘La Tercera‘ dieron a conocer que Vozinha tendría que disputar el 50% de los minutos en esta parte de la temporada 2026 con camiseta de Colo Colo. Ahora, un factor a favor del guardameta caboverdiano de 40 años es que el cálculo de esta estadística recién será a partir del tercer partido, lo cual evidencia que los encuentros jugados hasta ahora no entrarán en el análisis.

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Finalmente, en el caso de Vozinha no cumpla con el acuerdo estipulado en el contrato del porcentaje de minutos jugados, no quiere decir que tenga que irse de Colo Colo. Eso depende de la conversación que pueda tener la directiva con el arquero y extenderlo si es que ambas partes están de acuerdo, de lo contrario se daría un pago 600 mil dólares si es que el vínculo se mantiene vigente.

👀 La Tercera informó que Vozinha renovará automáticamente por otros 12 meses con Colo Colo si disputa al menos el 50% de los minutos posibles desde el cuarto partido tras su llegada.



Por ahora, está cumpliendo la condición. ⚪⚫ pic.twitter.com/IXe1qDX1WD — Bolavip Chile (@Bolavipcl) September 2, 2026

La nueva oportunidad de Vozinha para ser titular en Colo Colo

Al margen de que pueda renovar o no con Colo Colo al término de la temporada 2026, está clarísimo que Vozinha debe enfocarse en el aspecto netamente deportivo para ganarse un lugar en el equipo titular. En el marco de la fecha 22 de la Liga Chilena, el ‘Cacique’ enfrentará a Huachipato en condición de visita el próximo domingo 6 de septiembre a las 15:00 horas en la ciudad de Concepción.

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Dicho esto, de acuerdo a una reciente revelación del medio ‘Al Aire Libre‘, el día de hoy se ha podido conocer que el entrenador Fernando Ortiz probó a Vozinha como titular durante el último entrenamiento de Colo Colo. Es decir, la posibilidad de que el caboverdiano pueda sentar a Gabriel Maureira está más latente que nunca, así que el fin de semana habría que estar muy atentos.

Fuente: Al Aire Libre.

DATOS CLAVES

Vozinha debutó en Colo Colo con victoria ante Unión Española en la Copa Chile .

debutó en con victoria ante en la . Vozinha necesita jugar el 50% de los minutos para extender su contrato con Colo Colo .

necesita jugar el 50% de los minutos para extender su contrato con . Colo Colo enfrentará a Huachipato este domingo 6 de septiembre por la Liga Chilena.