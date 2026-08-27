El primer mensaje del DT de Colo Colo a Vozinha luego del estreno en la Copa Chile

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, evidenció sus sinceras impresiones tras el debut oficial de Vozinha. Además, aseguró que se viene una muy buena competencia entre los arqueros de la plantilla.

Vozinha por fin pudo debutar oficialmente con camiseta de Colo Colo y fue en la victoria por 3-0 ante Unión Española por la Copa Chile. Si bien no tuvo una noche de peligro en su arco, de todas maneras se mostró atento y dejó muy buenas sensaciones con sus intervenciones. En base a ello es que el entrenador del equipo se tomó un tiempo para analizar el momento del arquero africano.

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Fuente: Colo Colo.

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo y quien durante los últimos días siempre se mantuvo al margen de las expectativas por el estreno de Vozinha ya que priorizó una preparación adecuada para tenerlo en la cancha, habló en conferencia de prensa luego de la goleada de su equipo. Además de analizar el nivel de los suyos, fue muy específico en el rendimiento mostrado del arquero.

“Josimar lo hizo muy bien, más allá del rival y la circunstancia de juego que quizás no fue tan exigente. Luego analizaré un poco mejor. No tuvo tanta exigencia como quizás nos hubiese gustado, pero estuvo a la altura de sus compañeros y su posibilidad de estar en el arco de Colo Colo. Eso es lo único que puedo llegar a decir”; comentó Fernando Ortiz en charla con los medios.

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En cuanto a la posibilidad de que Vozinha empiece a ganar un lugar en el equipo titular de Colo Colo con mayor frecuencia para lo que se les viene, el estratega argentino sentenció lo siguiente: “El día de mañana descansará, se recuperará y entrará en una mini competencia con Gabriel Maureira en el arco. El que yo considere que pueda estar en posibilidades de arrancar, va a arrancar“.

El récord logrado por Vozinha en su primer partido oficial con Colo Colo

Vozinha fue titular en la victoria de Colo Colo por 3-0 frente a Unión Española por la Copa Chile y disputó los 90 minutos. Con este estreno tan esperado por los hinchas, el experimentado guardameta se convirtió en el futbolista más longevo de la competencia en disputar dicha competencia y de esta manera superó a dos grandes figuras muy recordadas en la institución cacique.

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Así es. Vozinha con 40 años y 84 días tomó el primer lugar de dicho listado por encima de Justo Villar (39 años y 118 días) y Esteban Paredes (39 años y 72 días). Es decir, el portero caboverdiano tan solo necesitó un partido para empezar con el pie derecho y lograr récords con camiseta de Colo Colo, lo cual represente ser un buen augurio para lo que se le viene pensando en el titularato fijo.

🧤⚽🇨🇻 ¡El caboverdiano reconociendo terreno!



Estas fueron las primeras dos intervenciones de Vozinha en #ColoColo, en los primeros 15 minutos de partido ante Unión Española.



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DATOS CLAVES

Vozinha debutó en Colo Colo con victoria 3-0 sobre Unión Española en Copa Chile .

debutó en con victoria 3-0 sobre en . Fernando Ortiz destacó que Vozinha competirá con Gabriel Maureira por la titularidad del arco.

destacó que competirá con por la titularidad del arco. Vozinha es el futbolista más longevo de la Copa Chile con 40 años.