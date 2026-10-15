Sin renovación: desde Chile anuncian que Vozinha se iría de Colo Colo en diciembre

La estadía de Vozinha en Colo Colo no está siendo la esperada y distintos medios chilenos informan que el adiós es muy probable. Veamos todos los detalles.

Cuando se habló del arribo de Vozinha al fútbol sudamericano, muchos pensaron que daría un salto de calidad en su carrera y que la rompería vistiendo la camiseta de Colo Colo. Lo cierto es que hasta ahora no ha podido ratificar el buen nivel mostrado durante el Mundial 2026 y distintos medios chilenos aseguran que es muy posible que en diciembre próximo se vaya del club.

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Con un nombre ganado a nivel mundial por lo que hizo con la Selección de Cabo Verde en la máxima fiesta del fútbol, las oportunidades de competir y de destacar con Colo Colo han sido escasas. Además, dentro del vínculo contractual firmado a mitad de año se estipulaba una cláusula que debía jugar el 50% de los partidos para negociar una renovación. Esto no se está dando y el adiós sería inminente.

Así informan los medios chilenos sobre el adiós de Vozinha de Colo Colo

“Vozinha se marcharía de Colo Colo en diciembre. El arquero ha jugado el 25% de los partidos disputados por Colo Colo, cuestión que pone en jaque la renovación para 2027″; informaron en el diario ‘El Mercurio‘ respecto a la situación actual del guardameta caboverdiano de 40 años, quien estaría viviendo sus últimas semanas en territorio chileno al no cumplir con las expectativas.

Fuente: El Mercurio.

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Asimismo, el portal ‘Emol‘ detalló lo que pasaría pronto con el arquero africano. “El fenómeno Vozinha se desinfla en Colo Colo y el portero estaría solo dos meses más en Chile. De brillar en la última edición de la Copa del Mundo, ser recibido por una multitud de hinchas en su arribo al Cacique, hoy pasó a un segundo plano y parece ser opción en el arco albo, pero recién por detrás de los jóvenes Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva“.

Fuente: Emol.

Finalmente, y no por ello menos importante, desde ‘BioBioChile‘ publicaron lo siguiente: “El arquero de Cabo Verde, Vozinha, atraviesa una recta final de campeonato con Colo Colo que es sin duda clave para el club y también para él, puesto que su futuro aún no se define. A falta de dos meses para el fin de año, lo que pueda ocurrir puede jugarle a favor o en contra”.

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Fuente: BioBioChile.

¿Cuál es la postura de la directiva de Colo Colo sobre el futuro de Vozinha?

Luego de la derrota por 5-2 de Colo Colo ante Coquimbo Unido el fin de semana pasado, la palabra de Aníbal Mosa fue clave para conocer las expectativas de la directiva sobre el futuro cercano de Vozinha. El presidente del club fue claro y contundente con una frase en conversación con el portal ‘Emol‘: “No vamos a entregar ninguna declaración sobre eso hasta que termine el campeonato“.

🚨 ¿Adiós Vozinha? Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro S.A., no hablará sobre su continuidad hasta el final del campeonato. El arquero solo fue titular en 3 de 11 partidos posibles. ¿Seguirá en Colo Colo en 2027? pic.twitter.com/GVbgYkVskp — Betsson.sport LATAM (@betssonsport_es) October 13, 2026

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