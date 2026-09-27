En un lado muy sincero y personal, Vozinha habló sobre el drástico cambio en su vida desde el Mundial 2026 y lanzó frases que dejan mucho para pensar.

Vozinha se convirtió en uno de los futbolistas más mediáticos del planeta luego de lo hecho con Cabo Verde durante el Mundial 2026. Gracias a sus buenos rendimientos es que dejó la segunda división de Portugal para fichar por el histórico Colo Colo de Chile. Ahora, luego de asimilar todo este drástico cambio, el guardameta se sinceró y expresó unas sensaciones realmente emotivas.

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Fuente: Getty Images.

En una reciente entrevista con el portal internacional ‘The Observer‘, las declaraciones de Vozinha están siendo realmente tendencia en todos lados. Dejando de lado la fama y el reconocimiento obtenido durante los últimos meses, el experimentado arquero caboverdiano reveló que prefiere mil veces la vida de antes a ser una celebridad mediática que está en boca de diversos hinchas.

“He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad o al menos mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante, y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O peor aún, alguien que me graba. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida y no creo que pueda hacer nada al respecto“; mencionó Vozinha sobre su actualidad.

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En esta misma línea, Vozinha fue muy claro en que preferiría la vida que tenía antes y que no quiere trabajar con algunos auspicios. “Mucha gente quiere ser famosa, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Siendo sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la de antes. Por ahora no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol ni apuestas”.

🫂🧤🇨🇻 EL PESO DE UNA FAMA INESPERADA



Vozinha, en entrevista con el medio británico The Observer, confidenció que el reconocimiento que obtuvo tras su gran actuación en el Mundial 2026 junto a Cabo Verde ha afectado su vida personal, en donde considera que tiene mucha menos… pic.twitter.com/yHluk7jOK6 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 27, 2026

El último acontecimiento por el que Vozinha fue tendencia a nivel mundial

Si bien la presencia sola de Vozinha es tendencia y genera que distintos aficionados comenten en redes sociales, el último acontecimiento en donde el guardameta fue protagonista tuvo que ver con una actuación defendiendo la camiseta de Cabo Verde en el marco de la fecha 1 del Grupo K de la Clasificación para la Copa Africana de Naciones en donde perdieron 3-1 de visita.

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En el partido ante Malí disputado el pasado viernes 25 de septiembre, Vozinha tuvo un grosero error que costó el gol del rival para decretar el triunfo en el marcador. Queriendo salir muy lejos de su área, el arquero controló muy mal el balón y ocasionó que el delantero Nene Dorgeles pueda convertir su doblete. El video se volvió viral y hasta ahora se sigue comentando la jugada.

🇨🇻😳 La INCREÍBLE MALA SALIDA de Vozinha que terminó en gol de Malí ante Cabo Verde. pic.twitter.com/yJMR2kXfYK — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 25, 2026

DATOS CLAVES

Colo Colo de Chile fichó a Vozinha desde la segunda división de Portugal .

de Chile fichó a desde la segunda división de . The Observer entrevistó a Vozinha , quien descartó trabajar con marcas de tabaco y alcohol.

entrevistó a , quien descartó trabajar con marcas de tabaco y alcohol. 3-1 perdió Cabo Verde ante Malí el 25 de septiembre por error de Vozinha.