Alineaciones de Alianza Atletico y Deportivo Garcilaso por la Liga 1: formaciones probables

Alianza Atletico recibe a Deportivo Garcilaso este miércoles 28 de octubre desde las 15:30 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga 1. Alianza Atletico viene de caer 1-4 ante Sport Huancayo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Deportivo Garcilaso viene de ganarle 4-1 a Los Chankas y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Alianza Atletico y Deportivo Garcilaso
Alianza Atletico (4-3-3): Steven Rivadeneyra, Stefano Fernández, Román Gastón Suárez, José Luján, Anthony Gordillo, Germán Gastón Díaz, Jorge del Castillo, Hernán Lupu, Guillermo Larios, José Ingratti, Cristian Penilla. DT: Federico Urciuoli.
Deportivo Garcilaso (4-1-4-1): Patrick Zubczuk, Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Joao Mendoza, Christopher Olivares, Kevin Sandoval, Agustín González, Carlos Ramos, Beto da Silva, Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.
La previa de Alianza Atletico y Deportivo Garcilaso: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 15:30 (hora de Perú)
- Historial: 8 cruces — Alianza Atletico ganó 6, Deportivo Garcilaso ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 11/05/2026: Deportivo Garcilaso 2-1 Alianza Atletico
- Próximo partido de Alianza Atletico: vs. ADC Juan Pablo II, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Deportivo Garcilaso: vs. CD UT Cajamarca, lunes 2 de noviembre