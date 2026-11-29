Alianza Lima hace días notificó que van por André Carrillo. La Culebra, hoy sabe la decisión final de Corinthians, sobre su futuro deportivo.

El futuro deportivo de André Carrillo quedó definido en Brasil justo después de que saliera a la luz el interés de Alianza Lima por ficharlo. Corinthians ya tomó una determinación oficial sobre lo que ocurrirá con el atacante de la selección peruana al finalizar la presente temporada.

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La decisión final de Corinthians sobre André Carrillo

De acuerdo con información exclusiva de Bolavip Brasil, la directiva del “Timão” decidió no extender el contrato de la “Culebra”, el cual vence a finales de este año. Aunque meses atrás existía la posibilidad de buscar una renovación, esa alternativa quedó completamente descartada en Parque São Jorge.

André Carrillo se marchará de Corinthians al terminar la temporada. (Foto: X).

El citado medio brasileño detalló que los altos mandos del club paulista ya comunicaron la noticia de manera oficial al futbolista nacional. Con esta notificación formal, el extremo tiene vía libre para iniciar la búsqueda de una nueva institución.

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El camino libre para su posible regreso a Alianza Lima

Este desenlace responde directamente al escenario que se abrió hace algunos días, cuando Alianza Lima notificó su intención de ir por el fichaje del jugador. La postura del cuadro brasileño representa un impulso clave para las aspiraciones de la directiva íntima.

Al quedar en condición de agente libre a fin de año, la escuadra blanquiazul podrá negociar su retorno para la campaña 2027 sin pagar un monto por transferencia entre clubes. Esto facilita el aspecto económico de una eventual operación en La Victoria.

Los números de André Carrillo en Corinthians

Con su salida confirmada, André Carrillo cerrará un ciclo de alrededor de un año y medio defendiendo la camiseta del conjunto brasileño, al cual llegó a mediados de 2024. Durante toda su etapa en el club, el delantero disputó un total de 113 partidos oficiales.

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En ese lapso de encuentros con el cuadro paulista, el atacante peruano logró aportar tres goles y repartir cinco asistencias, según las cifras recopiladas por Bolavip Brasil.

Con la postura de Corinthians ya confirmada y el mercado de pases en el horizonte, el panorama queda servido para que Alianza Lima avance formalmente por el regreso de uno de los futbolistas más destacados formados en su cantera.

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