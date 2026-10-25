¿Era tarjeta roja? La acción polémica de Kevin Quevedo ante CD Moquegua que hizo explotar a los hinchas

Alianza Lima consiguió una tremenda victoria en su más reciente visita a CD Moquegua. Fue un apretado 1-0 que tiene a los blanquiazules peleando en la zona más alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Dicho esto, en el segundo tiempo se dio una acción ciertamente polémica que protagonizó Kevin Quevedo y que no tuvo ninguna consecuencia de sanción.
🔴EN 1 MINUTO: MIRA EL TRIUNFO DE ALIANZA LIMA EN MOQUEGUA— L1MAX (@L1MAX_) October 25, 2026
Alianza Lima ganó 1-0 a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. El único gol del partido fue de Alan Cantero.
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En una jugada dividida estando por el lado del cuatro árbitro y cuando el balón ya se perdía del campo de juego, Kevin Quevedo y Aldair Perleche chocaron como normalmente lo hacen para ganar la posesión. Luego, fue el atacante de Alianza Lima quien abrió el brazo y dio una especie de golpe sobre el estómago del defensor de CD Moquegua, quien no dudó en evidenciar el dolor.
El lateral derecho de los locales se quedó tendido en la cancha quejándose del golpe mencionado y, si bien la acción se dio en la cara de los árbitros, no hubo ninguna sanción de por medio. A pesar de que se dieron diversos reclamos por parte de los jugadores de CD Moquegua, el juez Edwin Ordóñez no advirtió ninguna revisión exhaustiva desde el VAR y el partido siguió su ritmo.
"FAVORECEN A LA U" pic.twitter.com/oJSuobP6MK— Franclyn UG (@Franclyn0313) October 25, 2026
Los hinchas de Universitario y Sporting Cristal explotaron en redes sociales
Sabiendo que existen diversos comentarios de distintos hinchas sobre los errores arbitrales durante las últimas fechas del Torneo Clausura 2026, en esta oportunidad fueron los aficionados de Universitario de Deportes y Sporting Cristal quienes se expresaron en redes sociales sobre la presunta tarjeta roja que Kevin Quevedo debió hacer recibido en el CD Moquegua vs. Alianza Lima.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras CD Moquegua 0-1 Alianza Lima
“No saca roja a Quevedo y en el gol de Alianza ni una imagen que la pelota entra y así lloran jajaja”, “Hoy alianza ganó con polémicas. ¿Alianza Lima seguirá con el cuento de que Nuncalos favorecen?” y “Años viendo esto. ¿Todos somos conscientes que Quevedo marcará el jueves no?”; fueron algunos de los comentarios más resonantes de los hinchas merengues y rimenses en ‘X’.
Hoy alianza ganó con polémicas :— JⓊanjo Paz 🇵🇪 (@juanjos_96) October 25, 2026
🤣 El VAR se malogró
🤣 Quevedo debió ser expulsado
🤣 El gol tenía posible off side y ni lo revisaron
¿Alianza Lima seguirá con el cuento de que NUNCA los favorecen? pic.twitter.com/npplg0Vo3H
Años viendo esto— El cervecero (@El_cervecer0) October 25, 2026
Todos somos conscientes que Quevedo marcará el jueves no? pic.twitter.com/DG4Obr0K93
DATOS CLAVES
- Alianza Lima ganó 1-0 a CD Moquegua en el Torneo Clausura 2026.
- Kevin Quevedo golpeó a Aldair Perleche sin recibir sanción de Edwin Ordóñez.
- El árbitro Edwin Ordóñez no revisó el VAR por la acción de Kevin Quevedo.