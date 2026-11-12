Facundo Callejo le hace un par de guiños a la Selección Peruana: “El año que viene podría empezar con el tema de la nacionalidad”

El delantero de Cusco FC habló sobre su posible nacionalización. Hasta se animó a opinar sobre los planes de la Selección Peruana.

Facundo Callejo es uno de los grandes goleadores del fútbol peruano y no descarta la posibilidad de jugar en ‘La Bicolor’. El delantero de Cusco FC habló sobre su futuro, sobre la posibilidad de nacionalizarse y hasta opinó de los planes de la Selección Peruana y su localía en la altura.

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Con 18 goles en esta temporada 2026, Facundo Callejo es uno de los grandes centrodelanteros que ha tenido la Liga 1. Por eso, la chance de jugar en la Selección Peruana, ante la falta de garantías en la posición de centrodelantero, le hace repensar seriamente su futuro.

En una charla con Hablemos de MAX (L1MAX), el delantero de 34 años se animó a hablar sobre su futuro, pero puso un alto porque existe la posibilidad de nacionalizarse, aunque para ello, debería quedarse una temporada más en el Perú.

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“Si viene algo de afuera, lo tengo que analizar muy bien, porque hace unos días me comunicaron que ya el año que viene podía empezar con el tema de la nacionalidad“, reveló. De esta manera, la chance de nacionalizarse para jugar en ‘La Bicolor’ está sobre la mesa, aunque, en caso de una oferta irrechazable, todo puede cambiar.

“Tiene que ser algo que realmente, a nivel económico… Como ustedes saben, no estoy salvado para nada, soy un jugador que viene luchándola desde hace mucho tiempo. Entonces tengo que pensar mucho en lo económico, en el bienestar de mi señora, de mi hija y siempre con los pies sobre la tierra“, manifestó.

🎙️Facu Callejo EN VIVO: "Si viene algo de afuera, lo tengo que analizar muy bien porque el año que viene puedo empezar con el tema de la nacionalidad"



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Facundo Callejo ve con buenos ojos la localía de Perú en la altura

Pese a que aún no es convocable con la Selección Peruana, Callejo se animó a meterse en el gran debate por la localía en la altura. Ante la consulta de si el seleccionado blanquirrojo puede sacar ventaja jugando en Cusco, el atacante no tiene dudas.

“Con jugadores de altura y con jugadores del llano también. Porque, ponele, (Sporting) Cristal viene a la altura y corren igual que nosotros, Universitario viene y corre igual, Alianza viene y corre igual. Boys vino y ganó. Entonces creo que si adoptamos la altura para esos partidos, creo que para mí puede haber grandes chances de que nos hagamos fuertes en la altura“, opinó.

🎙️Facu Callejo EN VIVO: "Sería bueno tener una opción en altura para la selección. Al brasilero le cuesta mucho"



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Así, el futbolista argentino de Cusco FC muestra su interés por el seleccionado peruano desde varios aspectos. Por el momento, se mantiene en el conjunto de la Ciudad Imperial, pero para 2027 puede nacionalizarse y, así, ser elegible.

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