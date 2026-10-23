Así quedó la tabla de goleadores de la Liga 1 2026 tras el gol de Bernardo Cuesta a UTC

La tabla de goleadores de la Liga 1 2026 se mueve luego de los primeros partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura. En el triunfo de FBC Melgar por 2-1 ante UTC, Bernardo Cuesta fue el autor del primer tanto. De esta manera, sigue en la pelea por ser el máximo artillero de la Primera División peruana, aunque ese lugar sigue siendo de Eryc Castillo, figura de Alianza Lima.
Bernardo Cuesta marcó el 1-0 de Melgar en el primer tiempo y, así, llegó a su gol número 15 de la temporada 2026 de la Liga 1 para consolidarse en el Top 5 de los máximos goleadores. Eryc Castillo, quien lidera la tabla, tiene 18 tantos, pero todavía debe jugar por la jornada 13.
La tabla de goleadores está apretada. ‘La Culebra’ lidera, pero tiene a Álex Valera (Universitario) a un gol de diferencia, con 17. Facundo Callejo (Cusco FC), por su parte, tiene 16 goles y Carlos Garcés (Cienciano) está con 15.
A falta de pocas fechas para el final del Torneo Clausura 2026, la lucha por ser el máximo goleador puede estar para cualquiera. Esto coincide con lo apretado y parejo que está el certamen en cuanto a equipos.
Así quedó la tabla de goleadores de la Liga 1 2026
|POS
|JUGADOR
|EQUIPO
|GOLES
|PJ
|1º
|Eryc Castillo
|Alianza Lima
|18
|28
|2º
|Álex Valera
|Universitario de Deportes
|17
|27
|3º
|Facundo Callejo
|Cusco FC
|16
|25
|4º
|Carlos Garcés
|Cienciano
|15
|28
|5º
|Bernardo Cuesta
|FBC Melgar
|15
|29
|6º
|Hernán Barcos
|Sporting Cristal / FC Cajamarca
|13
|27
|7º
|Jhonny Vidales
|FBC Melgar
|13
|29
|8º
|Alejandro Hohberg
|Cienciano
|11
|22
|9º
|Beto da Silva
|Deportivo Garcilaso
|11
|28
|10º
|Matías Sen
|Comerciantes Unidos
|10
|28
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DATOS CLAVE
- Eryc Castillo lidera la tabla de goleadores con 18 tantos para Alianza Lima.
- Bernardo Cuesta anotó ante UTC y alcanzó los 15 goles con FBC Melgar.
- Álex Valera registra 17 anotaciones con Universitario, a un gol del líder.