Así quedó la tabla de goleadores de la Liga 1 2026 tras el gol de Bernardo Cuesta a UTC

Se mueve la tabla de goleadores tras la anotación de uno de los goleadores de FBC Melgar. De todas maneras, todavía le falta para alcanzar al máximo artillero, Eryc Castillo.

La tabla de goleadores de la Liga 1 2026 se mueve luego de los primeros partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura. En el triunfo de FBC Melgar por 2-1 ante UTC, Bernardo Cuesta fue el autor del primer tanto. De esta manera, sigue en la pelea por ser el máximo artillero de la Primera División peruana, aunque ese lugar sigue siendo de Eryc Castillo, figura de Alianza Lima.

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Bernardo Cuesta marcó el 1-0 de Melgar en el primer tiempo y, así, llegó a su gol número 15 de la temporada 2026 de la Liga 1 para consolidarse en el Top 5 de los máximos goleadores. Eryc Castillo, quien lidera la tabla, tiene 18 tantos, pero todavía debe jugar por la jornada 13.

La tabla de goleadores está apretada. ‘La Culebra’ lidera, pero tiene a Álex Valera (Universitario) a un gol de diferencia, con 17. Facundo Callejo (Cusco FC), por su parte, tiene 16 goles y Carlos Garcés (Cienciano) está con 15.

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A falta de pocas fechas para el final del Torneo Clausura 2026, la lucha por ser el máximo goleador puede estar para cualquiera. Esto coincide con lo apretado y parejo que está el certamen en cuanto a equipos.

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga 1 2026

POS JUGADOR EQUIPO GOLES PJ 1º Eryc Castillo Alianza Lima 18 28 2º Álex Valera Universitario de Deportes 17 27 3º Facundo Callejo Cusco FC 16 25 4º Carlos Garcés Cienciano 15 28 5º Bernardo Cuesta FBC Melgar 15 29 6º Hernán Barcos Sporting Cristal / FC Cajamarca 13 27 7º Jhonny Vidales FBC Melgar 13 29 8º Alejandro Hohberg Cienciano 11 22 9º Beto da Silva Deportivo Garcilaso 11 28 10º Matías Sen Comerciantes Unidos 10 28

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Así va la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

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