Una revelación que sacude el mercado y deja mal parados a los grandes del fútbol peruano. Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 2025 con 26 tantos, rompió el silencio y desmintió de forma categórica cualquier interés de Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima.

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“No me llamó nadie, lo desmiento, nadie llamó”, afirmó el delantero argentino Facundo Callejo, dejando expuesta una situación que genera sorpresa y, sobre todo, cuestionamientos. ¿Cómo es posible que el máximo goleador del torneo no haya estado en el radar de los clubes más importantes del país?

La polémica crece cuando se pone el foco en las decisiones que sí tomaron estos equipos. En lugar de apostar por Facundo Callejo, optaron por delanteros que, hasta ahora, no han respondido. En Sporting Cristal, Felipe Vizeu no logra consolidarse ni sumar minutos de peso.

El escenario se repite en Universitario, donde Sekou Gassama tampoco ha tenido protagonismo, y en Alianza Lima, con Federico Girotti, quien tampoco ha logrado marcar diferencias en el arranque de temporada.

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Facundo Callejo no recibió ofertas ni de Universitario, Sporting Cristal o Alianza Lima

Este contraste enciende la indignación de los hinchas. Mientras los equipos buscan soluciones en el mercado, dejaron pasar a Facundo Callejo, un jugador probado, vigente y con números contundentes. La sensación es clara: hubo una oportunidad desperdiciada que hoy pesa más que nunca en Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Así, la declaración de Facundo Callejo no solo revela una omisión, también instala un debate incómodo en el fútbol peruano. Porque cuando los goles escasean y las apuestas fallan, mirar atrás y ver lo que no se hizo puede ser más doloroso que cualquier derrota.

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Facundo Callejo, el ‘9’ que debió llegar a Universitario, Cristal o Alianza. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale actualmente Facundo Callejo?

Facundo Callejo vale 400 mil euros a sus actuales 33 años, según información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Facundo Callejo tiene contrato con Cusco FC?

Facundo Callejo tiene contrato con Cusco FC hasta diciembre del 2027, según la información oficial del sitio Transfermarkt.

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Datos claves

El goleador Facundo Callejo marcó 26 tantos durante la temporada de la Liga 1 2025.

Facundo Callejo confirmó que no recibió ofertas de Universitario, Sporting Cristal ni Alianza Lima.

Los clubes optaron por Felipe Vizeu, Sekou Gassama y Federico Girotti en sus plantillas actuales.