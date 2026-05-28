En Universitario tomaron una decisión, quieren un delantero más y Facundo Callejo es la opción número uno para el Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes tomó una decisión drástica tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y evidenciar una alarmante crisis ofensiva luego de acumular cinco partidos consecutivos sin marcar goles. La dirigencia crema ya no quiere seguir esperando una reacción de Alex Valera ni de Sekou Gassama y comenzó a moverse de cara al mercado de pases del Torneo Clausura 2026.

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En ese contexto apareció con fuerza el nombre de Facundo Callejo, actual delantero de Cusco FC y uno de los atacantes más efectivos del campeonato peruano en las últimas temporadas.

La información fue revelada por el periodista Horacio Zimmermann en el programa D’Enganche, donde confirmó que el cuadro crema ya trabaja pensando en el delantero argentino como posible fichaje estrella para el segundo semestre del año.

“Para terminar con lo de la ‘U’, en Universitario de Deportes van por Facundo Callejo”, comentó el periodista, encendiendo rápidamente la ilusión de los hinchas merengues ante la necesidad urgente de incorporar gol al plantel.

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Facundo Callejo festejando un gol con Cusco durante la Liga 1. (Foto: Cusco)

Los tres problemas que complican el fichaje de Facundo Callejo

Pese al interés concreto de Universitario de Deportes, la llegada de Facundo Callejo no será sencilla debido a tres factores importantes: actualmente se encuentra lesionado, ocupa plaza de extranjero y además tiene contrato vigente con Cusco FC hasta finales del 2027.

Sin embargo, sus números lo convierten en uno de los delanteros más codiciados de la Liga 1, ya que en el actual Torneo Apertura 2026 registra 8 goles en 14 partidos, mientras que en toda la temporada 2025 alcanzó una impresionante marca de 25 tantos en 33 encuentros. Por eso, si la ‘U’ logra liberar una plaza de extranjero, negociar con Cusco FC y esperar su recuperación física, podría concretar uno de los fichajes más impactantes del Clausura 2026.

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Facundo Callejo haciendo su clásica celebración de un gol como si fuera un torero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Facundo Callejo tiene contrato con Cusco?

Facundo Callejo tiene contrato con Cusco hasta diciembre del 2027, tras renovar en julio del 2025 según Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Facundo Callejo?

Facundo Callejo vale 400 mil euros a sus actuales 33 años, según información de Transfermarkt.

Datos claves

Universitario de Deportes busca contratar a Facundo Callejo ante su crisis ofensiva de cinco partidos sin goles.

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El periodista Horacio Zimmermann reveló el interés por Facundo Callejo en el programa D’Enganche.