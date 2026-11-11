La posible alineación de la Selección Peruana contra Bolivia: Mano Menezes sorprende con diversos cambios

El partido contra Bolivia está muy cerca, este amistoso internacional será el único. Conoce cómo formaría la Selección Peruana, este viernes.

La Selección Peruana vuelve al terreno de juego bajo el mando táctico del estratega brasileño Mano Menezes. En esta nueva fecha FIFA de noviembre, el combinado nacional buscará afianzar su esquema colectivo y darle rodaje a distintas variantes tácticas frente a su similar de Bolivia.

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¿Cuándo se jugará el Perú vs. Bolivia en Matute?

El esperado encuentro se disputará este viernes 13 de noviembre a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana) en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva (Matute), ubicado en el distrito de La Victoria. Este escenario marcará el reencuentro de la ‘Blanquirroja’ con su hinchada en la capital tras disputar sus previos compromisos internacionales.

Así estarái formando la Selección Peruana contra Bolivia. (Foto: X).

Para este cotejo de preparación, la propuesta táctica presentada por el comando técnico destaca por incluir importantes modificaciones en la columna vertebral del equipo, mezclando elementos de experiencia internacional junto con hombres de destacado rendimiento en el plano local.

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El once titular tentativo de la Selección Peruana

De acuerdo con el desglose del posible once difundido por el programa deportivo Doble Punta, la alineación titular que saltaría al césped de Matute estaría configurada de la siguiente manera:

Arquero: Pedro Gallese

Defensas: Marco Huamán, Fabio Gruber, Alfonso Barco y Marcos López

Mediocampistas: Erick Noriega y Yoshimar Yotún

Extremos y Volantes Ofensivos: Jhonny Vidales o Luis Iberico, Jairo Vélez y Andy Polo

Delantero centro: Gianluca Lapadula

¿Por qué Mano Menezes pone un nuevo once titular?

La inclusión de variantes en la zona defensiva representa una de las principales sorpresas del esquema. La presencia de elementos como Fabio Gruber y Alfonso Barco al lado de Marco Huamán busca consolidar una línea posterior más dinámica ante los contragolpes del rival.

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En la mitad de la cancha, la experiencia de Yoshimar Yotún servirá de ancla y eje organizador junto con la marca de Erick Noriega. Por los extremos, la velocidad de Andy Polo y la creatividad de Jairo Vélez intentarán alimentar constantemente la referencia de área.

Finalmente, el referente ofensivo será Gianluca Lapadula, quien liderará el ataque como único punta. El atacante buscará aprovechar los espacios generados por las bandas para romper el cerrojo defensivo altiplánico y asegurar la victoria nacional.

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