Facundo Callejo confirmó si lo busco Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal: y cuánto deberían pagar

Uno de los goleadores del fútbol peruano, dijo su verdad. Facundo Callejo habló de las ofertas de los grandes locales, que tanto se especuló.

El delantero argentino rompió el silencio tras semanas de especulaciones sobre su futuro en la Liga 1. Con la tranquilidad que lo caracteriza, Facundo Callejo puso fin a los rumores que lo vinculaban intensamente con los tres clubes más grandes de la capital: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

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Durante una entrevista en el programa Hablemos de MAX, “El Torero” aclaró la verdad detrás de las supuestas ofertas recibidas para la presente temporada y analizó el costo real que implicaría su eventual fichaje.

Facundo Callejo junto a su familia en Cusco FC. (Foto: X).

La verdad sobre el interés de los grandes de Lima

En los últimos meses, el nombre de Facundo Callejo sonó con fuerza para reforzar el ataque de los equipos tradicionales del fútbol peruano. Sin embargo, el atacante fue contundente al desmentir cualquier acercamiento formal reciente de los clubes de la capital.

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“Nunca estuve cerca de llegar a otro club. Solo hablé con una persona de un club de Lima que me llamó en marzo de este año”, reveló Callejo.

Con estas declaraciones, el goleador descartó cualquier negociación en marcha con Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal, dejando en claro que gran parte de las informaciones difundidas respondieron a especulaciones del mercado de pases.

Contrato vigente y una cláusula millonaria

Respecto a su continuidad y a los términos económicos de su salida, el delantero recordó que mantiene un vínculo contractual formal y se refirió con pragmatismo a las cifras que se manejaban en los medios sobre su cláusula de rescisión.

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Vínculo contractual: El atacante confirmó que tiene contrato firmado hasta el próximo año.

Cláusula de rescisión: Restó dramatismo a la cifra fijada en un millón de dólares. “¿La cláusula? Quién va a pagar un millón de dólares por Callejo”, expresó entre risas el jugador, reconociendo la realidad financiera del medio local.

Proyección internacional y la nacionalización

Callejo también fijó sus condiciones para una eventual salida del club actual, dejando entrever que su prioridad a futuro pasa por dar el salto al exterior o consolidarse en el medio local mediante su nacionalización.

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Ofertas del extranjero: Remarcó que únicamente analizaría con detenimiento una propuesta si proviene del fútbol internacional.

Proceso de nacionalización: Destacó que el próximo año estará en condiciones de iniciar sus trámites de nacionalización peruana, un aspecto clave que incrementaría su valor en el mercado local al no ocupar plaza de extranjero.

DATOS CLAVE

Facundo Callejo descartó negociaciones con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Cláusula de un millón de dólares tiene el actual contrato vigente del delantero.

Pondrá en marcha trámites de nacionalización peruana el próximo año para no ocupar plaza extranjera.