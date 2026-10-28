Figura principal de la Liga 1, buscado por Alianza Lima y Sporting Cristal: conversó con Universitario

Uno de los mejores jugadores de la Liga 1 le gusta a Universitario. Antes fue buscado por los otros grandes: Alianza Lima y Sporting Cristal.

El mercado de pases se sacude tras el movimiento directo de Universitario de Deportes en la capital. La dirigencia crema no esperó más y concretó una reunión cara a cara con Francisco Arancibia, la gran figura del torneo que ya estuvo en la mira de Alianza Lima y Sporting Cristal.

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Nacido en Rancagua y formado en las canteras de O’Higgins, Arancibia construyó un recorrido importante en el fútbol sudamericano. Su velocidad endiablada por las bandas lo llevó a defender camisetas de peso internacional como las de Universidad de Chile y Palmeiras de Brasil.

Francisco Arancibia renovó la temporada pasada con Deportivo Garcilaso. (Foto: X).

Su consolidación como figura en la Liga 1

Tras su paso por el balompié internacional, el extremo zurdo asumió el reto de llegar a Deportivo Garcilaso para convertirse en el referente absoluto del club. Su adaptación fue inmediata, transformándose en el jugador más desequilibrante del ‘Pedacito del Cielo’ y en una pesadilla constante para las defensas rivales.

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Ese rendimiento superlativo llamó de inmediato la atención en la capital peruana. Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal consultaron y sondearon las condiciones del atacante de 29 años para intentar sumarlo a sus filas, confirmando su estatus de pieza cotizada en el mercado local.

El acercamiento clave con Universitario

Aprovechando la estadía del futbolista en Lima tras el partido frente a Sport Boys, la directiva de Universitario de Deportes decidió tomar la delantera, según cuenta el periodista Enrique Vega. Los altos mandos cremas se reunieron por primera vez con Arancibia para conocer de primera mano sus pretensiones económicas y proyecto deportivo.

Aunque desde la institución merengue aclaran que aún no hay una negociación formal ni oferta firmada, el perfil del chileno agrada enormemente al comando técnico. La intención de la ‘U’ es ganarle el quién vive a sus clásicos rivales para reforzar el plantel con miras a la próxima temporada.

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🚨🟡 ¿EN LA MIRA DE UNIVERSITARIO? Tras el Boys vs. Garcilaso, la ‘U’ aprovechó la presencia de Francisco Arancibia en Lima para reunirse por primera vez y conocer sus pretensiones. Aunque aún no hay negociaciones en marcha, el chileno gusta en el club. Su contrato con Deportivo… pic.twitter.com/hXFUYEZyOY — Enrique Vega (@enriquevega__) October 28, 2026

Un contrato decisivo para su fichaje

El factor que termina de encender las alarmas en el mercado peruano es la situación contractual del atacante. El vínculo de Francisco Arancibia con Deportivo Garcilaso finaliza en el mes de diciembre, lo que abre un escenario inmejorable para negociar como agente libre.

Con Universitario tomando la iniciativa, Alianza Lima y Sporting Cristal al acecho y un contrato a punto de vencer, el futuro del chileno promete ser la novela principal del período de transferencias. La carrera por la máxima figura del torneo recién empieza a escribirse.

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