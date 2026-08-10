Casi fue futbolista de Sporting Cristal y Universitario: pero escogió pelear por la Liga 1 en su club

Pudo ser uno de los fichajes más potentes, en los equipos grandes: Sporting Cristal y Universitario. Pero eligió seguir en su club de Liga 1.

El mercado de pases de la Liga 1 suele regalar historias de giros inesperados y negociaciones que caen en el último minuto. En esta ocasión, el gran protagonista de la ventana de transferencias decidió tomar una ruta distinta a la que la mayoría daba por sentada.

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Un hábil extremo venía destacando con luz propia en el torneo local y su nombre comenzó a sonar con fuerza en las oficinas de los dos vigentes colosos de la capital. Las llamadas no tardaron en llegar y las conversaciones tomaron forma rápidamente tras el término del primer certamen del año.

Francisco Arancibia pertenece hoy al Deportivo Garcilaso. (Foto: X).

La enorme tentación de Sporting Cristal y Universitario

Universitario de Deportes y Sporting Cristal tocaron las puertas de su entorno con la intención clara de incorporarlo como refuerzo estelar. Intentando sacarlo del Deportivo Garcilaso. Ambos clubes buscaban potenciar sus planteles para la recta final de la temporada y veían en el atacante la pieza desequilibrante que necesitaban.

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Sin embargo, cuando la operación parecía encaminarse hacia un traspaso inevitable a la capital, el propio jugador detuvo las conversaciones. Francisco Arancibia decidió escuchar su intuición y rechazó las propuestas para sellar su compromiso con el proyecto que lo acogió desde un inicio.

Un recorrido de estirpe futbolera y experiencia internacional

Nacido en Rancagua y perteneciente a una reconocida dinastía del fútbol chileno, Arancibia se formó en las canteras de O’Higgins. Su talento temprano llamó la atención en el extranjero, lo que lo llevó a integrarse a las categorías juveniles del Palmeiras de Brasil.

Su trayectoria continuó en clubes de gran exigencia como la Universidad de Chile, además de pasos por San Luis de Quillota, Coritiba y Universidad de Concepción. Tras acumular recorrido en el balompié sudamericano, el extremo llegó al fútbol peruano para convertirse en una de las figuras indiscutibles de la Liga 1, junto a la camiseta celeste del Cusco.

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𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗦𝗖𝗢 𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗕𝗜𝗔 – 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗚𝗔𝗥𝗖𝗜𝗟𝗔𝗦𝗢: "𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗦𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗠𝗨𝗬 𝗘𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗢𝗦"

🏟️𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗚𝗔𝗥𝗖𝗜𝗟𝗔𝗦𝗢 𝟮-𝟬 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗠𝗢𝗤𝗨𝗘𝗚𝗨𝗔�🇵🇪📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗜𝗚𝗔𝟭𝗠𝗔𝗫📺 pic.twitter.com/WYeZ4W7ofW — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) August 9, 2026

Las razones de Francisco Arancibia para quedarse en Cusco

“Hubieron propuestas y, desde el primer minuto, le dije al presidente que no me quería ir. La gestión de ellos ha sido muy buena hacia mí y eso fue un punto a favor”, reveló el futbolista en declaraciones recogidas por la prensa deportiva tras su última actuación. Vencedor y figura principal con la camiseta del Deportivo Garcilaso.

El respaldo dirigencial y la calidez del hincha cusqueño pesaron más que el peso mediático de Lima. Tras anotar en la victoria 2-0 sobre Club Deportivo Moquegua, Arancibia confirmó que su objetivo es salir campeón con el ‘Pedacito de Cielo’, equipo que marcha en lo más alto del Torneo Clausura con tres triunfos consecutivos.

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